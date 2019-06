Comença la reurbanització del carrer Muntanya de les Pedreres

Inici d'obres al carrer Muntanya, al barri de les Pedreres. Operaris de l'empresa adjudicatària Aglomerats Girona van iniciar ahir els primers moviments al vial per executar un projecte urbanístic que durarà uns sis mesos. Per exemple, van començar a fer forats als laterals del carrer i a marcar amb colors diferents els punts on hi ha elements soterrats.

Els treballs han de permetre la construcció d'una plataforma única en tota l'amplada de la via, que serveixi per a l'ús dels vehicles dels veïns i que alhora permeti el pas dels vianants al mateix nivell.

Les obres, amb un pressupost de 256.746 euros, han començat més tard del que s'havia previst perquè es va demanar documentació extra a l'empresa que havia guanyat el concurs públic, referida sobretot al preu al qual estava disposat a fer la reforma del carrer i al número de treballadors que prendrien part en l'execució del projecte. Aquesta millora és una llarga reivindicació de l'Associació de Veïns de les Pedreres. Malgrat que hi passen pocs vehicles, en determinades hores és molt utilitzat per vianants, donat que connecta el centre de la ciutat amb diferents centres educatius, com l'institut Vicens Vives, l'escola Annexa Joan Puigvert o el Centre de recursos pedagògics del Gironès. Molts cops, la gent acaba passant pel mig del carrer perquè les voreres són estretes i topen amb alguns obstacles com ara pilones i altres elements.

El carrer té una llargada total de 239 metres. S'inicia a la cruïlla amb la pujada de les Pedreres i s'acaba a la cruïlla amb el carrer d'Isabel la Catòlica i el carrer Sol, a l'institut Vicens Vives. Al tram on el carrer és més ampli, a tocar de l'institut Vicens Vives, el projecte preveu col·locar-hi elements de mobiliari urbà, com seients, papereres, etc. A més a més, es crearà una nova xarxa de recollida d'aigües plujanes i hi haurà un enllumenat públic nou, amb diferents formats.