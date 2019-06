Comença la segona fase de les obres d'asfaltatge a Pedret i Pont Major

La segona fase de les obres de millora de la pavimentació de la calçada als barris de Pedret i Pont Major de Girona començarà dilluns. Concretament, del 10 al 14 de juny les actuacions se centraran en el passeig de Sant Joan Bosco, en el tram comprès entre l'avinguda de Josep Tarradellas i el carrer de la Riera de Can Camaret.

De dilluns a dijous, de 8 a 20 h, es tallarà un carril de circulació del passeig de Sant Joan Bosco i els vehicles es desviaran per un dels laterals del carrer, segons informa l'Ajuntament en un comunicat. Per aquest motiu, es prohibirà l'estacionament a la via mentre durin els treballs de manteniment de l'asfalt.

La línia 6 del bus urbà continuarà circulant pel passeig de Sant Bosco durant tota la setmana però la parada del número 8, ubicada davant de la benzinera, es traslladarà al número 2 del carrer per garantir la seguretat dels passatgers. La resta de parades es mantindran a les mateixes localitzacions.

El cap de setmana dels dies 15 i 16 de juny, s'asfaltarà l'avinguda de Josep Tarradellas entre la rotonda de la Vila de Perpinyà i el carrer d'Antoni Varés i Martinell. La primera fase de les obres de pavimentació en aquests barris es va portar a terme del 27 al 31 de maig.