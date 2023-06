Fa unes setmanes va començar a córrer el rumor que Roses podria ser l'escenari d'una de les noves pel·lícules de Disney. Es tracta de «Wish: El poder dels somnis», que ha de ser el film de commemoració dels 100 anys d'aquest gegant de l'entreteniment estatunidenc i que s'estrenarà el pròxim 24 de novembre.

L'argument d'aquesta obra cinematogràfica transcorre en un indret màgic anomenat Regne de Roses, un nom que va fer que moltes persones creessin que succeiria en aquesta població de l'Alt Empordà, i més quan es va confirmar que els seus creadors s'havien inspirat en un indret indeterminat de la península Ibèrica.

Finalment, només ha quedat en una coincidència amb el nom, ja que en el tràiler de la pel·lícula ja es pot veure que no té gaire relació amb el paisatge i l'entorn d'aquest municipi. Un exemple és l'arquitectura de les edificacions que hi surten, les quals tenen un estil mossàrab (algunes amb el típic arc de ferradura).

A més tot això es confirma amb la informació publicada pel PERIÓDICO, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, la qual diu que la directora creativa de The Walt Disney Animation Studios Jennifer Lee va explicar al CineEurope de Barcelona que «el món en el qual viuen els personatges, l'anomenat Regne de Roses, és un lloc en la costa mediterrània –encara que no és la localitat gironina de Roses– i els edificis de la qual han estat inspirats per les cultures de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica, per la mesquita de Còrdova i l'Alhambra de Granada».

D'aquesta manera es posa fi a un rumor que havia fet somniar en què la màgia de Disney aterrava a la comarca de Salvador Dalí, amic de Walt Disney.