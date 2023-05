Milers de persones van passar per l’espai El Rampell. Un fet que deixa clara la consolidació d’aquest nou format de les barraques de Figueres.

Scorpio va ser la primera artista que va pujar a l’escenari del Parc de les Aigües, i ho va fer acompanyada d’un equip de ball de quatre persones. Aquest fou el primer concert de l’artista presentant el seu primer disc Antares. S’hi van poder sentir temes d’aquest treball com Nenes presumides, El guapo o Volarem alt. A més, també va cantar algunes versions com el Superesmorza del Super3.

La cantant va actuar davant d’un públic molt jove que va saltar, cantar, cridar i ballar des del primer minut, però el punt àlgid va ser quan va cantar Deja vu, el seu tema més exitós.

Tot seguit va arribar el torn de la Merca Banda, que actuava per primera vegada fora del plató del programa Zona Franca de TV3. Les seves versions de cançons conegudes per tots van animar als assistents fins passada la una de la nit i més sabent que una de les integrants és figuerenca, la Joina Canyet.

El dissabte va ser passat per aigua, ja que com és tradició per Santa Creu, la pluja va fer acte de presència. Tot i això, una gran quantitat de persones van gaudir del concert de l’Orquestra Maribel. Versions de la Trinca, Sopa de Cabra, Shakira o Coldplay van fer oblidar el mal temps de la nit.

A continuació, els Boom Boom Fighters en van agafar el relleu portant el seu Roots reggae i el dancehall a la capital de l’Alt Empordà, tot cantant cançons com Confit o Gun Clown.

L’endemà els artistes de música urbana van agafar el micròfon en un concert en el que hi van cantar Habibi, Haly, Niwa, Nord B i el Killu Katalà, el qual va saltar al fossat per cantar des de la barrera amb el públic.

Tot i això, el concert de Petazeta va ser sense cap mena de dubte el més multitudinari de tots els dies de barraques. Aquest espai del Parc de les Aigües va quedar petit per veure un autèntic espectacle de llum, so, foc i ball. L’artista canària hi va cantar temes ben nous com és el cas de Mala mala o Tiki Tiki, però també altres cançons com Mami.

El dilluns va ser el moment de fer un viatge fins al País Valencià amb La Fúmiga. Aquest grup amb deu anys de trajectòria va convertir aquest indret de la ciutat en una autèntica festa, posant-se el públic a la butxaca des del primer moment amb un medley dels seus hits seguit de Ja no fa mal. En el seu concert també va haver-hi temps per fer un homenatge a totes les mares amb la cançó Mami, això sí, sense oblidar altres temacles com Mediterrània, Fotosíntesi o Hora Blava, amb el que van acabar.

Acte seguit, el públic va tornar a l'Alt Empordà amb el grup Clima. Aquest conjunt local va animar a tots els assistents sense pausa presentant el seu treball T'he trobat a faltar, tot cantant temes com Algú com tu o Te'n vas.

Finalment, la nit del 2 de maig va ser l'última amb concerts al Rampell i, tot i que l'endemà només era festa a Figueres, estava ple a vessar convertint-se possiblement en la segona nit amb més públic. I no és per menys, ja que hi van actuar Els Pets. El mític grup va pujar a l'escenari per donar a conèixer el seu últim dic que porta per títol 1963. Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falín Càceres van fer sonar els seus èxits davant d'un públic entregadíssim i, com no podia ser de cap altra manera, les cançons més corejades i esperades van ser el Jo vull ser rei i el Bon dia.

Les que FaltaBand van ser les encarregades de posar el punt final en aquesta edició de les barraques. Amb un repertori cent per cent femení van oferir un directe molt potent tant musicalment com pel que fa a la posada en escena amb coreografies i canvis de cantants dins del mateix grup. Van cantar cançons ben variades com We will survive, Cuando tu vas, Titanium, Despchà, Tant bo o Posa'm un suc. D'aquesta manera, Figueres s'acomiadava fins a l'any que ve de cinc dies de concerts al Rampell, consolidant amb un gran èxit de públic les noves barraques figuerenques.