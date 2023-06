Es casen Gerard Piqué i Clara Chía? Els rumors sobre l’imminent ‘sí vull’ en la parella després d’un any d’amor no han deixat d’augmentar en els últims dies i, segons ‘Look’, l’exfutbolista comunicaria la gran notícia al seu entorn pròxim en el casament del seu germà Marc, el 23 de juny. L’ex de Shakira ja hauria regalat un anell de compromís a la seva jove nòvia i, sense temps a perdre, haurien començat amb els primers preparatius de l’enllaç.

Una informació sobre la qual cap dels seus protagonistes s’ha pronunciat públicament de moment, tot i que la periodista Lorena Vázquez ha assegurat a ‘Y ahora Sonsoles’ que la parella no es casa, que no estan preparant res i que la seva visita a una exclusiva joieria de Barcelona –el que va desencadenar les especulacions sobre el casament– no tenia res a veure amb un anell de compromís.

Aliens als titulars que han protagonitzat en els últims dies, la parella continua amb la seva vida i aquest dilluns –tal com estava previst– Piqué ha agafat un vol a Miami per entregar els seus fills a Shakira. Malgrat que el president de la King’s League va demanar a la cantant allargar l’estada a Espanya de Milan i Sasha cinc dies per poder assistir al casament del seu oncle Marc, la colombiana no ha cedit i finalment els petits es perdran aquest dia tan especial per a la seva família.

Mentrestant, Clara Chía s’ha deixat veure disfrutant d’un dinar en una terrassa de Barcelona amb els seus companys de feina de l’empresa del seu nòvio, Kosmos. Relaxada i somrient, la catalana va compartir confidències, bromes i rialles amb un reduït grup d’amics, i en un moment donat fins i tot es va aixecar la samarreta per mostrar l’esquena als seus acompanyants.

Radiant, i molt més còmoda que en les seves aparicions amb Piqué, la noia es va convertir en la gran protagonista del dinar, mostrant la seva faceta més riallera i pròxima. Amb ‘shorts’ negres, top en el mateix color i les seves inseparables ulleres de sol, Clara va presumir de la meravellosa relació que manté amb els seus companys abans de tornar a la feina. ¿Estaria parlant-los dels seus plans de casament? No ho sabem, però el que és innegable és la seva felicitat a pocs dies de, suposadament, anunciar el seu compromís en el casament del seu ‘cunyat’, que suposarà el seu debut oficial com a nòvia de l’exfutbolista després d’un any de discreta relació.