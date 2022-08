Els Perseids són un dels esdeveniments astronòmics més esperats de l'estiu. Les conegudes com a Llàgrimes de Sant Llorenç arribaran a les comarques gironines les jornades pròximes a la lluna plena de l'11 d'agost, la qual cosa dificultarà la visió d'aquestes estrelles fugaces.

Per aquest motiu, és convenient conèixer amb exactitud quins seran els millors horaris i les millors localitzacions per contemplar aquest fenomen.

Nits de l'11, 12 i 13 d'agost

Malgrat que els Perseids d'enguany s'estendran fins al pròxim 24 d'agost, les jornades amb major intensitat seran les nits de l'11 al 13 d'agost, per la qual cosa durant aquestes dates serà més probable veure alguna d'aquestes 'llàgrimes', ja que es podran observar entre 80 i 200 estrelles fugaces per hora.

Aquesta xifra pot variar ràpidament segons la densitat de fragments en el deixant del cometa, tal com informa l'Institut Geogràfic Nacional (IGN). Per aquesta raó, les prediccions per aquest fenomen resulten realment complicades. Així doncs, els experts es limiten a recomanar a les persones interessades a gaudir d'aquesta pluja d'estrelles que s'allunyin de llocs il·luminats i que se centrin en les zones més fosques del firmament.

Quatre llocs a les comarques gironines on veure els Perseids Els Aiguamolls de l'Empordà Els Aiguamolls de l'Empordà, una de les zones amb menys contaminació lumínica de les comarques gironines, són una ubicació ideal per a l'observació d'estels. Observatori astronòmic d'Albanyà L'observatori astronòmic d'Albanya ofereix veure els Perseids des de les seves instal·lacions El seu equip d'astrònoms explicarà als assistents què són les pluges d'estrelles, com s'originen i moltes altres curiositats. Les activitats se celebraran els dies 11, 12 i 13 d'agost amb diferents preus en funció de l'edat. Platja de Castell de Palamós L’Associació Astronòmica de Girona instal·larà el seu camp d’observació a la platja de Castell, a Palamós, on a partir de les 21:00 hores del dia 11 d’agost muntaran guàrdia per observar els Perseids. En ser una de les poques platges verges de Catalunya, la contaminació lumínica a la platja de Castell és mínima. Puig d'Arques El Puig d'Arques és una muntanya de 532 metres al massís de les Gavarres, entre les poblacions de Cruïlles, Romanyà de la Selva i Sant Sadurní de l'Heura, a la comarca del Baix Empordà. Una ubicació fantàstica per a l'observació de les estrelles fugaces.

Prop de l'alba

Els Perseids reben aquest nom de la constel·lació de Perseo, que apareix just sobre l'horitzó després del vespre. No obstant això, tal com recullen els experts, la probabilitat d'observar algun d'aquests astres s'incrementarà a mesura que avanci la nit. Així doncs, la millor hora per veure una d'aquestes estrelles serà entre les 4.00 i les 5.00 hores, és a dir, prop de l'alba.

Amb tot, l'IGN recorda que els Perseids poden contemplar-se en "tot el cel" i no tans sols prop de la seva constel·lació de procedència.

Lluna plena

Aquest any, els amants de les llàgrimes de Sant Llorenç tindran algunes dificultats per visualitzar les estrelles fugaces. El motiu principal és la coincidència amb la Lluna plena d'agost, la nit del dia 12. Tot i que no tingui llum pròpia, la Lluna és molt més brillant que qualsevol altra cosa al cel nocturn. Per tant, restarà brillantor als Perseids menys lluminosos, excepte els que travessen la nostra atmosfera i es cremen a dalt, que són els més brillants.