L'Ajuntament de Roses ha començat aquest dijous el lliurament de diplomes per a tots els establiments que han resultat finalistes en alguna de les edicions de la Ruta de les Tapes realitzades fins al moment. D’aquesta manera, es reconeix la qualitat i la creativitat dels restauradors del municipi que han estat escollits per públic i jurat com a segons i tercers classificats en les votacions a la millor tapa de cada any.

El distintiu que a partir d’avui distribuirà l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, consisteix en un diploma on figura l’edició de la Ruta de les Tapes corresponent a cada cas, el nom de l’establiment i de la tapa presentada, i la posició (2a o 3a) que aquesta assolí en la votació a la millor tapa d’aquella edició. El diploma es presenta emmarcat, de manera que els restauradors que així ho desitgin, puguin exhibir-lo en el seu establiment. El lliurament de diplomes a tots els finalistes, és doncs una novetat que s’introdueix en aquesta edició 2022, però que s’aplica de forma retroactiva als nominats de cadascuna de les edicions realitzades fins al moment, des de l’any 2016. La Ruta de les Tapes de Roses tanca amb bona participació en el final de temporada