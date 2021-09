La cinquena edició de la Ruta de les Tapes de Roses s’ha tancat aquest passat cap de setmana amb una valoració positiva per part de l’ajuntament rosinc i del públic que ha assistit a la convocatòria en la què han participat 58 establiments de la localitat. El regidor de Promoció Econòmica Fèlix Llorens assenyala que els restaurants i bars s’han mostrat satisfets però «cal valorar si l’any que ve la mantenim en aquestes dates o la traspassem a la primavera tal com es feia inicialment». Si bé la iniciativa ha servit per dinamitzar el municipi en la final de temporada, en l’entrada a la tardor, també representa un darrer esforç «ja que el sector ve de mesos de treball intens».

Per altra part, el bon temps que ha acompanyat els darrers dies de la Ruta ha propiciat un públic nombrós i de procedència diversa hagi arribat al municipi per degustar la seva riquesa culinària la producció enològica de la DO Empordà. «Poder passejar pels carrers de Roses i anar fent tapes no té preu. Hem trobat propostes molt interessants i hem aprofitat per passejar pel front de mar i la Ciutadella. El millor de tot és l’ambient que trobes a les terrasses i els preus són força assequibles si saps triar bé» remarca Jordi Trilla, de Figueres

La campanya gastronòmica de la ruta de les tapes no ha parat de créixer des de la seva primera edició tot i que l’any passat es va haver de suspendre per la pandèmia. Enguany la ruta ha permès de nou gaudir de la gastronomia del municipi, en companyia d’amics i a l’aire lliure, una opció que valora molt positivament el públic assistent: «Venim sovint a Roses i fa un parell d’anys ja vam seguir la ruta de bars. Ens agrada molt poder combinar tapes de productes frescos amb el vi del territori, perquè descobrim coses que no coneixíem. També ha ajudat molt que hem tingut molt bon temps. Estem jubilats i a Roses ens sentim com a casa» assenyala Dominique Toussant, de Carcassona.

En els propers dies l’Ajuntament donarà a conèixer quina ha estat la tapa guanyadora de la Ruta 2021 per votació popular i pel jurat professional i es donaran conèixer el nom de les cinc persones que rebran un passaport per degustar totes les tapes de la Ruta de 2022.