La llibreria l’Auca de Figueres abaixarà la persiana després de gairebé quaranta anys al servei dels veïns de la ciutat. La seva propietària, i ànima del negoci, Susi Pairutó Rigall, es jubila aquest gener, tot i que encara no ha fixat una data exacta per al tancament.

Susi i el seu marit tenien la il·lusió d’obrir un establiment, i se’ls va acudir obrir una llibreria al local del carrer Peralada, 51, de Figueres, que en aquell moment es llogava. I així va ser com l’any 83 va néixer la llibreria l’Auca.

Aquest gener tancarà perquè Susi, que ha estat àvia recentment, vol dedicar-se a la seva família i amistats. «A quarts de vuit ja soc aquí, i arribo a casa a les deu. He fet temporades de tretze hores diàries, que és duríssim. Tinc ganes de recuperar el que m’he perdut, amb moltes amistats o amb la meva família. A més, ara he sigut àvia i vull dedicar el temps a la meva neta i a la meva filla, que per la llibreria no li vaig dedicar tot el temps que hagués volgut quan era petita i no vull que passi el mateix amb la meva neta», explica Susi Pairutó.

Un relleu frustrat

Un client habitual de l’Auca, de 23anys, va intentar comprar el local per continuar amb la llibreria, però la falta de finançament va impedir que aquest traspàs fos possible. «Venc la llibreria amb l’habitatge del darrere, tot junt, i tot i que va buscar finançament per tot arreu, no en va aconseguir. Als joves, no els hi posen gens fàcil. Els bancs els tanquen l’aixeta i encara que el negoci estigui arrelat i els clients siguin fidels, no hi ha pogut fer res. És una llàstima, perquè, tan a prop d’una escola, jo crec que és necessari que hi hagi una llibreria».

No obstant això, de la llibreria se n’endú un gran record de la gent, a qui està «eternament agraïda». El fet de tenir clients habituals, de vendre llibres als fills dels nens que li compraven llibres trenta anys enrere, i el contacte humà amb els veïns l’omplen d’emoció.

A més, el comiat no serà com li hagués agradat per culpa de la pandèmia. La intenció de la llibretera era poder celebrar un final amb alguns aperitius i cava amb membres del consistori i escriptors locals. «Faré uns punts de llibre de record, però no és el mateix. De molta gent no em podré acomiadar, però la situació és la que és».

Una activista de la ciutat

A part de la seva feina com a llibretera, Susi Pairutó també s’ha dedicat a Figueres. Ha format part de candidatures a les eleccions municipals del 2011 i el 2015, tot i que de la política no en guarda un bon record «Així com de la gent de la llibreria me n’enduc un gran record, de la política me n’enduc una gran decepció».

Admet que és exigent amb la ciutat i que es «queixa molt» d’aspectes com la neteja o l’estat de la via urbana. Reconeix que «des de sempre» ha estat una persona molt activa i ha intentat tirar endavant diverses iniciatives. De fet, confessa que la seva frustració com a llibretera ha estat no poder organitzar una fira infantil i juvenil de llibres a Figueres.

Amb aquests 40 al peu del canó a la llibreria, ha pogut observar els canvis d’hàbits de lectura, sobretot en els més joves. «El jovent llegeix per Internet. A més, hi va haver una temporada que les escoles recomanaven molt llegir paper escrit, però ara han afluixat una mica en aquest sentit perquè la mainada té molta feina i llegir s’ha deixat com a l’última cosa. Jo crec que hauria de ser la primera, perquè es nota molt quan un nen llegeix, sobretot quan són petits».

L’amistat amb Coia Valls

Gràcies a la llibreria ha pogut crear una amistat única amb l’escriptora reusenca Coia Valls, que fins i tot li ha dedicat un llibre, Si tu m’escoltes. Susi Pairutó es desfà amb elogis a Coia Valls: «Ella, a més, és una persona molt propera i molt agradable. Tant de bo tots els escriptors fossin així. Hem entaulat una gran amistat. És una persona que tindré en el record més profund. Escriptors així et fan trobar el sentit de ser llibretera». Es van conèixer a través de les xarxes socials, quan van organitzar la presentació al castell de Sant Ferran del llibre La Cuinera, de Valls.