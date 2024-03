El CER L'Escala estrena samarreta inspirant-se en els orígens

El CTT CER l'Escala ha estrenat samarreta per jugar els partits de tennis taula inspirant-se en la primera que va utilitzar el club fa més de mig segle. Els escalencs han modernitzat la versió inicial "amb la voluntat de no oblidat el passat, de reconèixer que si estem on estem és gràcies a la feina feta abans", expliquen des del club.

La nova samarreta blaugrana l'han mostrat recentment en el Campionat d'Espanya, a la Copa del Rei, al Campionat de Catalunya màster per equips i en el darrer partit de lliga del primer equip masculí, de Superdivisió, contra el Borges Vall. La indumentària la vestiran tots els jugadors del club.

Paral·lelament, el CER L'Escala també ha fet dissenyat una versió d'una samarreta d'entrenament de color blau, més clar, que s'ha posat a la venda per practicants i aficionats per 15 euros.