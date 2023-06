Girona FC; «He de marxar perquè un ric s’assegui al meu seient»

Divendres passat el Girona va aprofitar el llançament de la nova campanya d’abonaments per comunicar als abonats de la primera fila (7) de Tribuna Superior que a partir de la temporada 2022/23 ja no podran ocupar «el seu seient de tota la vida» perquè s’hi crearà una nova zona VIP. Per renovar, el club els ofereix dues possibilitats: o bé reubicar-se en un altre lloc de Tribuna Superior o bé pagar el nou preu que tindrà «el seu seient» -una opció que no es contempla tenint en compte que passarà a valer molt més dels 700 i escaig euros que paguen per anar a Montilivi en l’actualitat. També hi ha la de deixar de seguir l’equip, que evidentment està descartada per la gran majoria.

El Girona va trucar als afectats per explicar-los la situació, els hi ha enviat una carta per demanar-los disculpes i des d’avui mateix estan citats per realitzar el canvi de seient a la botiga de la Rambla o a les taquilles de Montilivi per ordre de número de soci més antic. Ara bé, això no treu que «el dany moral» ja està fet. La majoria dels abonats de la fila 7 de Tribuna Superior portaven gairebé 40 anys veient els partits del conjunt blanc-i-vermell des del mateix lloc i al costat de la mateixa gent. El curs vinent ja no ho podran fer.

¡A Agustí López, soci número 23 del Girona, l’han reubicat a la fila 8. «Ens fan fora sense donar la cara i tampoc ens donen cap opció: o ho agafes i acceptes o no tornes a veure més el Girona. Em sap greu perquè, amb la meva dona, estàvem en una zona on tots ens coneixem des de fa un munt d’anys. A Tercera, Segona B..., sempre hem sigut els mateixos. He vist l’equip jugar contra el Vilobí, el Farners, el Masnou... És tota una vida. Cadascú té els seus defectes i el meu és ser del Girona. Per això, he acceptat. Penso anar a Montilivi fins que pugui, malgrat que em reubiquin d’una forma poc seriosa i no ho pugui veure tan bé com fins ara perquè amb l’edat perdo visió», lamenta.

La colla formada per Pere Cabarrocas (soci número 140), Rafael Jiménez (soci número 151) i Rafael Polvillo (soci número 454) van anar junts a escollir el canvi d’ubicació ja que es permet fer-lo en grup en funció de la disponibilitat dels seients. «Ho trobo molt lleig. Em sap greu perquè he de marxar del lloc on he estat tota la vida perquè un ric s’assegui el meu seient. No hi estic gens d’acord. És una falta d’ètica enorme», comenta Cabarrocas. I afegeix: «Quan les coses anaven malament i érem 500 persones a Montilivi, jo era al meu lloc animant l’equip. Ara que van bé, ha de venir algú de fora per prendre’ns el nostre seient? No és just».

Jiménez considera que «hem deixat de ser socis per ser clients»: «Ens agradi o no, és així. Però nosaltres venim d’una època en què el Girona estava en la misèria, érem quatre gats al camp i, malgrat els descensos a Tercera o Preferent, sempre hem estat allà. És tota una vida. Des de jovenets que sèiem al mateix seient... No és ètic». Tant ell com Cabarrocas es dolen que «el club no se’n recorda d’on venim». «Sempre hem estat amb el Girona, a totes les categories. Fins i tot, vam fer-nos accionistes quan ens ho van demanar. És normal que es necessitin més ingressos i apostin per fer una nova zona VIP perquè hi ha demanda, però s’haurien d’haver estudiat més vies», comenten.

Els abonats afectats es planyen mentre recorden, sumats als anys de Vista Alegre, totes les vivències amb el Girona. Sempre fidels, al costat de l’equip. I continuaran així, malgrat que a partir d’ara hagi de ser des d’un altre lloc.