El Roses Platja, l'AE Roses i la UE Figueres s'han proclamat campions, en categories sènior, juvenil i cadet masculí, dels Campionats de Catalunya de futbol platja que se celebren aquest cap de setmana i per primer cop a la Platja del Rastrell, a Roses. Aquest diumenge hi haurà el desenllaç en les categories sènior i juvenil femení, i infantil masculí.

El sènior del Roses Platja, entrenat per Nelson Hinojosa, ha estat el clar vencedor després de superar, aquest dissabte, el Terrassa FC (12-1) a la final. Els altempordanesos, immersos en el Campionat Nacional de Primera Divisió, han demostrat el seu potencial contra el conjunt vallesà, a qui no han donat opció. El rosinc Suli Batis, jugador alhora del Llevant i de la selecció espanyola absoluta, s'ha erigit com el protagonista amb un trio de gols. Es tracta del quart títol català en els darrers sis anys per al Roses Platja.

El juvenil de l'AE Roses, dirigit pel mateix Suli Batis, s'ha desfet a la final del Sitges (5-4). En aquest cas el partit ha estat més igualat i els rosincs, que exercien com un dels amfitrions de la competició, han hagut de remuntar el duel contra els del Garraf en el tercer temps amb un trio de gols inclòs de Sohaib Naciri. Aquest és el primer títol de futbol platja per a l'AE Roses.

Qui també ha aixecat el seu primer trofeu en futbol platja és la UE Figueres. El conjunt cadet masculí s'ha proclamat campió després de superar l'AE Roses (5-4) en un partit molt igualat. Els nois d'Eric Pérez sempre han anat per davant en el marcador i han decantat la balança al seu favor amb dos doblets de Dani Cardosa i d'Erik Fuentes inclosos. Tot i el hat-trick de Bilal El Asri, l'AE Roses no ha pogut igualar el partit ni forçar la pròrroga i el Figueres s'ha mostrat ferm fins el final per aixecar el trofeu.

El lliurament de trofeus ha anat a càrrec dels directius de l'FCF Carles Mallart, Víctor Güell i Juan Núñez, de l'alcalde de Roses Joan Plana i de la regidora d'Esports de Roses Verónica Medina. Al seu torn, també ha estat present el director del Comitè de Futbol Platja de l’FCF, Raül Sus, entre d’altres.

Participació rècord

Roses s'estrena com a seu dels Campionats de Catalunya. L'esdeveniment, organitzat per la Federació Catalana de Futbol, compta amb una participació rècord, d’un total de 36 equips, amb la presència de 9 clubs de l'Alt Empordà. La vila de Roses exerceix d’amfitrió amb el Roses Platja, AE Roses, Roses City i CF Base Roses. També hi participen UE Figueres, FC L’Escala, UE Cabanes, FC Sant Pere Pescador, CE Llançà, Terrassa, Vilanova, Black Wolf Beachsoccer, Caldes, Bonaire, Sogesport, Sitges i Les Glòries

Els partits s'inicien a les 9 del matí i es disputen en dos camps de joc situats a la zona coneguda com Les Palmeres, davant l'Hotel Marítim. Les finals tenen lloc els dos dies a les 6 i a les 7 de la tarda, i les dues en categories sènior es poden veure en directe per streaming per la televisió de la Federació Catalana de Futbol (FCF TV).

Enguany la principal novetat és l’ampliació de fins a les sis categories de caràcter competitiu. En aquest sentit, s’estrenen dues noves categories: la juvenil femení i la infantil (les altres, seran sènior masculí i sènior femení, juvenil masculí, cadet masculí).