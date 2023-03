La ‘final four’ de la Kings League celebrada al Camp Nou ha estat marcada per l’ambient festiu de les més de 90.000 persones que hi han assistit. L’estadi del FC Barcelona ha presentat una entrada semblant a la de les grans nits del Barça a l’estadi. La ‘final four’ de la Kings League ha aconseguit omplir el Camp Nou amb 92.522 persones, la tercera millor entrada de l’estadi aquesta temporada després del clàssic contra el Madrid (95.745) i el comiat de Piqué contra l’Almeria (92.605).

Grups d’amics joves i famílies formades per pares i fills van representar la majoria dels assistents a l’estadi del FC Barcelona. «L’esdeveniment d’avui que Piqué ha creat aquí és espectacular. Ha fet callar moltes boques», ha dit Mario Lacueva, un jove de 21 anys.

Moltes persones estrangeres tampoc s’han volgut perdre aquesta jornada històrica. És el cas de Bernardo Pérez: «Vinc des de Mèxic per disfrutar d’aquesta fantàstica experiència i per recolzar Aniquiladores. M’encanta aquesta competició, em moro de ganes que arribi al meu país».

De totes les edats

La Kings League ha sigut capaç d’arribar i enganxar el públic que no té interès pel futbol. L’espectacle de les normes de la competició amb les cartes ha convertit una lliga de futbol 7 en pur entreteniment. A més, el fet que l’espectador pugui veure i sentir tot el que viu l’àrbitre al camp fa que l’experiència sigui encara més espectacular.

Tot i que el públic majoritari de la competició sigui molt jove, la jornada del Camp Nou ha demostrat que és un producte consumit per moltes franges d’edat diferents. «Avui el meu fill i jo venim junts a disfrutar d’aquesta experiència inoblidable. A banda d’acompanyar el meu fill, potser fins i tot jo soc més fan que ell. Els diumenges els passem a casa disfrutant de la Kings League», ha afirmat Joan García.

Rebuda estel·lar

Els jugadors dels quatre equips classificats han arribat al Camp Nou entre bengales, tambors i càntics. Milers de persones han rebut l’autobús dels jugadors cap a les 14.20 hores a l’arribar a l’estadi.

Els presidents de cada equip de la competició han despertat l’afició repartint marxandatge i pilotes firmades per tot l’estadi. Tota la grada del Camp Nou s’ha inundat d’una bogeria per l’opció de poder agafar una d’aquestes pilotes firmades.

Los equipos ya están en el Spotify Camp Nou 🙌 pic.twitter.com/sx7RgHSZwL — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) 26 de marzo de 2023

Neymar, protagonista

A les dues pantalles instal·lades al Gol Sud i el Gol Nord del Camp Nou s’ha mostrat un curtmetratge en què Neymar segrestava Piqué i robava el trofeu. En el curtmetratge el jugador brasiler li ha demanat un equip de la Kings League a Gerard Piqué, escena que ha desfermat la bogeria al Camp Nou. El curt ha enllaçat l’arribada dels presidents classificats al costat de Piqué amb el trofeu.

Els dirigents dels equips han estat permanentment adreçant-se a les més de 90.000 persones. La grada de l’estadi blaugrana ha respost en repetides ocasions fent l’onada, creant un ambient pròxim entre l’afició i els protagonistes. Tampoc podien faltar els llums de les llanternes dels mòbils, creant una imatge única que s’ha pogut veure diverses vegades al Camp Nou.

El rècord de les caretes

Per si no n’hi havia prou en l’espectacular esdeveniment de la Kings League al Camp Nou, també s’ha arribat a un rècord Guinness. Les 92.522 persones s’han posat unes caretes que l’organització ha repartit i han fet el rècord de persones amb una màscara posada al mateix lloc. El rècord estava en 30.000 persones en un partit de les Filipines el 2015.

Pur xou

Les baralles de galls protagonitzades per Chuty, BNET, Gazir i S.K.O.N.E. abans de les dues semifinals també han servit per fer despertar la grada del Camp Nou. La primera, entre per S.K.O.N.E i BNET, ha sigut més aviat una presa de contacte entre la grada de l’estadi i els rapers. En canvi, en la segona han brillat Gazir i Chuty amb rimes plenes de clares referències a la cançó de Shakira amb Bizarrap. L’afició ha reaccionat amb molta admiració i s’ha ficat de ple en l’espectacle previ a la gran final.

També s’hi han afegit les actuacions de Lali Espósito i Tiago. Al costat de ballarins i un espectacle de llums han fet ballar les més de 90.000 ànimes presents a l’estadi.

No obstant, ha sigut durant els partits quan s’ha notat més la presència de les 92.522 persones a l’estadi. La bogeria en els penals de l’Aniquiladores FC - Los Troncos FC i el 2 contra 2 juntament amb el final agònic del partit entre Saiyans FC i El Barrio han desencadenat l’emoció del públic. La final entre El Barrio i Aniquiladores ha sigut la guinda d’una jornada amb un ambient festiu i de pur xou.