El pilot figuerenc Guillem Pujeu competirà de nou a la Lamborghini Super Trofeo de carrera de cotxes amb l’Oregon Team durant la temporada 2023. L'altempordanès tornarà a competir amb el mateix equip que fa dos anys en la seva tercera temporada a la competició de GT’s. A diferència dels últims anys, Pujeu farà un salt de categoria i enguany competirà a la categoria PRO. El seu debuta serà del 5 al 7 de maig al circuit d'Imola (Itàlia).

El pilot afirma que en aquesta última temporada s’ha centrat a preparar-se mentalment i físicament i que, gràcies a aquesta preparació, torna a l’alta competició amb molta motivació per lluitar pel campionat. Així mateix, el pilot català afirma que afronta aquesta temporada més preparat que mai: “Tot i no haver competit periòdicament aquest últim any, no he deixat d’entrenar i de preparar-me per a oferir la meva millor versió. Crec que estic en el meu millor moment mental i físic.”

Pujeu disputarà totes les carreres al volant del Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo, un cotxe que ja coneix. “Aquest any sóc un pilot més madur. A més de tenir experiència en la competició i de conèixer el cotxe, també he competit a la majoria dels circuits del campionat. Això em permet afrontar la temporada amb més tranquil·litat i afrontar amb confiança els tests de pretemporada que ens permetran arribar molt ben preparats a la primera carrera. Confio que aquest punt d’experiència que puc aportar i la velocitat del meu company, Pedro Ebrahim, pot ser una molt bona combinació per aconseguir bons resultats aquesta temporada”, afirma el pilot.

Competicions Lamborghini Super Trofeo 2023: