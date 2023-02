Queden dues jornades per finalitzar el primer tram de la temporada de Segona Catalana i a la part alta hi ha en joc les tres places de la promoció d’ascens a Primera Catalana. El Roses, colíder amb els mateixos punts que el Torroella de Montgrí, amb qui té el goal average perdut, només necessita un punt en dos partits per accedir-hi i el primer match ball serà aquest diumenge (16.30 h) a Porqueres. En cas de no sumar contra els del Pla de l’Estany, l’altre opció és que la Jonquera no guanyi els dos partits restants. Els fronterers, quarts, no tenen posat el punt de mira amb els rosincs -tot i que es veuran les cares en el darrer partit- sinó que s’enfoquen amb el Begur, tercer classificat i darrer equip que obtindria el bitllet. Els baixempordanesos tenen dos punts més i els d’Arnau Liesa confien que punxin contra el Sant Jaume de Llierca-Olot B o Bisbalenc. Ara bé, la Jonquera ha de guanyar els dos darrers partits, contra el Viladamat i el Roses.

En la jornada del cap de setmana passat, el Roses d’Èric Pérez hauria certificat l’accés amb un triomf a Viladamat, però es va haver de conformat amb un punt (1-1). L’exsantperenc Alpha Diallo va avançar els rosincs de penal, al minut 19, i a la represa Joaquim San José (66’) va establir la igualada pels de Botxi, que segueixen en penúltim lloc. La Jonquera, per la seva part, va allargar les seves opcions amb un triomf vital al camp de l’Atlètic Bisbalenc (1-3) amb gols de Mams, Adrià Comaleras i Ridu contra un conjunt que dirigeix el santperenc Albert Albert i que ha fitxat l’altempordanès Pau Baró en aquest mercat d’hivern. Capgiren el gol de Guillem Sanz L’única aspiració pels equips de baix és sumar el màxim de punts possibles per afrontar la segona fase com més enlaire millor. L’Empuriabrava-Castelló, sense Pol Compte, va veure frenada la bona dinàmica de resultats –quatre partits sense perdre– amb una derrota contra un dels aspirants a l’ascens, el Begur (1-2). Tot i que Guillem Sanz va avançar els de Xavi Agustí al límit del descans, els de Damià Sagué van capgirar el marcador. D’altra banda, el Marca de l’Ham no va poder passar de l’empat davant el Porqueres (0-0) del santperenc Àngel Roig. Alberto Jiménez, pólvora pel Marca de l’Ham El Marca de l’Ham ha fitxat el davanter Alberto Jiménez, que portava 16 gols amb l’Alt Empordà de Peralada, a Tercera Catalana. El davanter fluvianenc va debutar diumenge passat davant el Porqueres. Aquest és el tercer fitxatge del mercat d’hivern pels de Jose García després d’André Mabil (Empuriabrava-Castelló) i Ilyass Ben Abdel. Al Marca de l’Ham, Alberto s’ha retrobat amb el també golejador fluvianenc Nico Ortega.