El Campionat d’Espanya absolut de taekwondo, celebrat el dissabte passat a La Nucía (Alacant), va deixar dos podis altempordanesos. Per un costat, el vilafantenc Ramon Ruiz es va penjar la medalla d’or en pes superlleuger (-80 kg). Per l’altre, el rosinc Joan Jorquera va obtenir la de plata en pes gall (-63 kg). El tècnic figuerenc Javier Marrón també hi era present com a entrenador de la Federació Catalana de Taekwondo.

El taekwondista del Tae Sport, de Vilafant, va guanyar els tres combats que hi havia en joc, el darrer dels quals, a la final, contra el basc Jon Andoni Cintado. Ruiz manté la línia ascendent dels darrers mesos, en què també ha estat campió d’Espanya de clubs, a Alacant, i de Catalunya, a Barcelona. Joan Jorquera, taekwondista del TKD Joan’s, de Roses, es va proclamar sotscampió després de cedir, a la final, contra Iker Abad, competidor de Castella-la Manxa. El dia abans, el rosinc va ser reconegut a la Gala Nacional de la Federació Espanyola de Taekwondo per les medalles aconseguides a l’Europeu i al Mundial. Jorquera, que venia de guanyar la President’s Cup de Turquia, s’està preparant pel Mundial d’Azerbaijdan i per l’US Open de Las Vegas.