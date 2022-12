L’Escala se’n va de vacances amb la satisfacció de comandar la Primera Catalana amb molta contundència. El conjunt que entrena Arnau Sala no dona treva als rivals i manté 7 punts de coixí al capdavant del grup, un fet que, de continuar així, els portaria a l’ascens històric a Tercera RFEF a final de temporada. Els blaugranes han guanyat 10 dels 11 partits de lliga, el darrer dels quals el diumenge passat a la recta final contra el Bosc de Tosca (4-2). El camp del FC Vilamalla, on hi han jugat els darrers partits perquè en el seu hi estan acabant de col·locar gespa artificial, els hi ha servit de talismà ja que les victòries a la recta final han estat contínues en molts partits.

Tot i deixar-se igualar 2-0 davant els garrotxins, l’Escala es va emportar la victòria amb dos gols de Pep Vergara (82’) i Mama Konteh (86’). Abans, els costaners havien tingut un inici elèctric, amb dianes de Roger Fortuny (11’) i Henry Gilham (12’) només començar. L’immediat perseguidor de l’Escala és actualment el Lloret, consolidat a la segona posició amb 7 punts menys. Lesió del porter del Figueres El Figueres, que portava una bona dinàmica, s’ha estancat, és cinquè i ja té l’Escala a 10 punts de distància. El conjunt d’Arseni Comas van sumar un punt a Banyoles (1-1) en un partit que perdien per un gol llunyà de Dembo al minut 46 i que va igualar Rami (65’) per l’escaire. A la recta final els unionistes, que tenien la baixa per sanció de Xavi Ferrón, van tenir opcions d’emportar-se la victòria però es van haver de conformar amb un punt. El Figueres també va haver de lamentar la lesió del seu porter titular, Quinti, que al minut 6 va demanar el canvi per molèsties musculars. El seu lloc el va ocupar Mario Mendoza, que va fer dues aturades de mèrit només entrar.