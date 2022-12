Navata va ser el punt de sortida i d’arribada, el dissabte passat, de la 2a edició del Clàssic Sprint Alt Empordà, amb la presència d’un centenar de participants repartits en 45 vehicles. Els campions d’aquest ral·li de regularitat sobre terra, de 120 km, van ser Xavier Piña i Josue Sánchez (Toyota), de l’escuderia Baix Empordà –Piña era un dels participants amb experiència al Dakar Classic. El podi el van completar les parelles Jordi Junyent-Eric Farrés (Gas VI) i Rafa Ortiz-Eric Michelet (Tela Marinera). El Clàssic Sprint Alt Empordà va ser organitzat pel Classics Rent Services, amb Vicenç Llenas com a director.

La prova va acabar al pavelló poliesportiu de Navata amb un refrigeri per a tots els participants. També es va dur a terme una projecció de la temporada 2022 i unes imatges d'equips dakarians valorant l'Off Road Clàssic Cup. La Cloenda va ser presentada per la gran comunicadora Elisabet Carnice on va fer gala de l'entrega de premis amb l'alcalde de la població Jaume Homs.

L'Off Road Clàssic Cup ja és un referent dins de les proves de regularitat sobre terra. Consulteu la classificació final.