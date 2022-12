Amb un bagatge de més dues dècades, La Mostra Muntanya i Aventura tornarà aquest mes de gener amb un cartell on destaquen noms com el català Sergi Ricart, amb la projecció del documental El riu dels set noms (2022), o la francesa Caroline Ciavaldini i el britànic James Pearson amb el seu projecte Once Upon a Climb. La vint-i-dosena edició de La Mostra se celebrarà entre el 20 i el 28 de gener de 2023.

En la presentació al Cercle Sport de Figures, el president del Centre Excursionista Empordanès, Jaume Delclòs, i els vocals, Albert Bagué i Xavier Clotas, van detallar la programació en un acte que va incloure la projecció de la pel·lícula 21 motius per caminar, d’Àlex Suárez.

De la programació, els responsables de la mostra en van destacar noms com Caroline Ciavaldini i James Pearson, que parlaran sobre el seu projecte Once Upon a Climb; David Palmada, conegut com a Pelut, realitzarà l’habitual xerrada a instituts; El riu dels set noms (2022), pel·lícula del català Sergi Ricart que està guanyant premis per tot el món; o Let It Flow (2018), pel·lícula de Sean Villanueva O’Driscoll guanyador del prestigiós premi Piolet d’Or (premis d’alpinisme).

La col·laboració amb el Cineclub Diòptria continua vigent i, d’aquesta, hi haurà l’oportunitat de veure Fire of Love (2022).

Com cada any, La Mostra Muntanya i aventura també aposta pel talent local. Per això, es presentarà el llibre Orientació en el medi natural. Manual pràctic, (2021) del banyolí Toni Muné. Per altra banda, el Centre Excursionista de Maçanet de Cabrenys farà una xerrada sobre el conjunt d’activitats que han anomenat «Projecte Fau».

Finalment, des del divendres 18 de novembre ja és obert el concurs de fotografia d’Instagram de La Mostra.