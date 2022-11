«Recuperem la Mitja tal com la coneixíem», assegura Lluís Rodríguez González, president de l’Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres, que organitza una de les proves esportives més reconegudes de la comarca. Arribant a la seva sisena edició, la cita celebra el seu retorn com abans, i com mai a la vegada, ja que altera la seva programació desdoblant el calendari. El dissabte 3 i diumenge 4 de desembre és el cap de setmana que acollirà la sisena edició d’una cursa que celebra fer-se gran amb l’objectiu marcat en consolidar novament la seva proposta, el nombre de participants i continuar donant vida als carrers de Figueres i a l’Alt Empordà.

L’any 2021, la cita va congregar més de vuit-centes corredores i corredors entre les dues proves de 10 quilòmetres i 21 quilòmetres sense poder comptar La Menuda, la proposta infantil de la cita a causa de la pandèmia. Enguany, la sisena edició recupera la cursa dels infants i la separa del programa de diumenge, reubicant-la el dissabte 3 de desembre a la tarda (18h) per poder «gaudir-ne plenament». «El diumenge al matí era molt estressant, ja que La Menuda obria el programa i anàvem a contrarellotge. No ho podíem gaudir prou i vam considerar programar la cursa dels infants el dia abans a la tarda. Ja hi haurà el mercat de Nadal, els carrers tallats, és bona hora i creiem que l’ambient i la resposta poden ser molt bones», assegura Rodríguez sobre el canvi. I és que, tot i que l’objectiu dels organitzadors és consolidar la xifra de participació global en vuit-cents participants, no es descarta que es pugui arribar a dades prepandèmia, com els mil corredors i corredores que van participar en les proves del 2018 i 2019. «No ens tanquem a créixer, tot i que l’èxit real és poder-la tornar a celebrar», assegura.

La Mitja Marató de Figueres ha estat un reclam per a corredores i corredors d’arreu de Catalunya, tot i que els últims anys s’ha notat un increment dels participants locals. El creixement dels clubs de l’Alt Empordà ha incrementat la resposta de la gent, amb una representació important any rere any, que no para de créixer. De fet, en l’edició passada, els participants de la prova de 10 quilòmetres van superar el nombre de la de 21 quilòmetres un fet que demostra el pas endavant dels neòfits en aquesta pràctica esportiva per a participar en una prova de quilòmetre zero. «La gent comença a participar amb la cursa de 10 és normal, cal menys preparació. Hem notat un increment d’aquesta prova, també amb la participació dels clubs runners de la comarca, que han crescut molt aquests últims anys. Cada vegada hi ha més gent nova i d’aquí», explica Rodríguez. En relació, el lleu calendari de curses d’aquesta època de l’any deixen la Mitja com una de les propostes a tenir en compte. Tot i coincidir amb la Marató de València, probablement una de les més multitudinàries de l’estat, es tracta de «propostes diferents», deixant l’espai de la prova alt-empordanesa intacta, tot i la celebrada proliferació de curses que es programen enguany.

«Una cursa que ens agadaria»

Fa prop de vint anys, el mateix Lluís Rodríguez va començar a descobrir aquest esport: «va ser un canvi total de vida». Com ell, cada corredora o corredor té una història al darrere que l’empeny a calçar-se les vambes. L’actual president de l’Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres va poder participar en tres edicions de la cursa abans d’agafar el càrrec. «La Mitja Marató de Figueres és la cursa que ens agradaria fer a tots els que l’organitzem. Ens ha costat arrancar després d’aquests últims anys, però acabem molt satisfets amb la feina de molts mesos. Per a nosaltres, la meta és poder celebrar-la l’any següent», confessa. Arribar a les deu edicions seria «un èxit», però des de l’organització consideren que volen ser el que són actualment, mantenint el grau d’importància i estatus que té la prova, ja que «no tenim res igual a l’Alt Empordà». Segurament, per a molts en aquest cas, una cursa que esperen no acabi mai