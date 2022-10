El Peralada ha sumat la segona derrota consecutiva després de perdre per la mínima davant l'Europa per un gol a dos. Els xampanyers han plantat cara al líder destacat de 3a RFEF, però els ha faltat efectivitat per poder empatar el partit en el tram final.

El conjunt escapulat, que ha guanyat els set partits de lliga, s'ha avançat amb una rematada de Vilamitjana al segon pal a la sortida d'una falta. Els empordanesos han tornat a encaixar a pilota aturada de nou. A la segona meitat, Adri Gené, exjugador del Girona B, ha superat Aroca amb un xut ras al minut 52. El Peralada ha reaccionat ràpidament amb una diana d'Alan Baró. El conjunt de Miquel Àngel Muñoz ha pogut empatar l'enfrontament en el descompte, però Marc Vito ha parat la rematada de Pere Espuña.