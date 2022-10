L’Escala segueix comptant els partits per victòries. Aquesta vegada va vèncer el Lloret a domicili amb una diana de Marí a l’equador de la segona meitat. Els visitants segueixen encapçalant la classificació amb tres punts de marge sobre el Can Gibert. El Lloret, per la seva banda, suma la primera derrota: és novè amb 5 punts.