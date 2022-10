PERALADA - VILASSAR 1-0

El Peralada es va imposar per un gol a zero al Vilassar i es va retrobar amb la victòria després de dues derrotes consecutives davant Sant Andreu i Hospitalet. Un solitari gol de Sergi Solans a l’inici de la segona meitat va deixar els tres punts al Municipal de Peralada que acollia el segon partit de la temporada després de les millores a la gespa.

L’equip de Miquel Àngel Muñoz va ser molt superior al rival, però només va poder superar el porter visitant en una ocasió. Solans va aprofitar una passada de Dani Gómez per batre Andrés Díez amb una ajustada rematada al pal. L’atacant cedit pel Girona aconseguia d’aquesta manera el segon gol de curs amb la samarreta del Peralada.

A la primera meitat, els empordanesos no van estar encertats de cara a porteria. Solans va creuar massa una rematada que va sortir regant el pal. Tampoc Dani Gómez va estar encertat just abans del descans per culminar una centrada de Varese al segon pal.

La diana de Solans només començar la segona meitat no va aturar la notable producció ofensiva dels locals. De nou, però, el Peralada li va mancar concreció en l’execució final. D’ocasions per ampliar l’avantatge no n’hi van faltar als homes de Muñoz. Busquets va fer-ho tot bé, però va xutar massa centrat a les mans del porter en el minut 57.

El protagonisme ofensiu va ser per a Moha en el tram final del duel. L’exdavanter de l’Olot tampoc va estar encertat. Primer, Díez va aturar-li la rematada amb els peus. Poc després, el porter va cobrir amb el cos un gol que semblava fet. Espuña havia deixat sol Moha amb una bona passada.

Els tres punts permeten als empordanesos situar-se quarts, amb nou de quinze possibles, només per darrere de l’Europa, el San Cristóbal i el Sant Andreu.