El GEN Roses va donar per inaugurada aquest cap de setmana la temporada de regates 2022-23 amb la celebració de la Regata Trofeu N2, competició de vela de les classes de Techno, Raceboard, IQFoil, i Iniciació de Windsurf.

Aquesta Regata N-2, celebrada a la badia de Roses, és la primera de les dues puntuables pel rànquing català per optar a competir a les regates a nivell nacional.

En total s’havien de disputar 6 proves “i tot i que hem tingut un cap de setmana complicat per la meteorologia hem pogut aprofitar les gairebé tres hores vent de marinada per poder completar el total de les proves fent tres el dissabte i tres el diumenge, per la qual cosa estem molt contents”, ha explicat el director esportiu del GEN Roses, David Miralta.

En aquesta regata han participat un total de 65 regatistes, quantitat superior a la de l’any passat, organitzada amb la mateixa època, “quan van ser una quarantena de participants, el que vol dir que aquesta modalitat va cap a endavant en quant a participació pel que fa a la classe IQFoil, la més tècnica, així com a la classe Iniciació, en la que cal destacar que a més d’una major participació també hi ha un nivell més alt de qualitat”, assegurar Miralta.

L’entrega de premis de les diferents classes va anar a càrrec de la regidora de Turisme de l’Ajuntament de Roses, Montse Mindan.