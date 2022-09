Una tertúlia a les taules de Ca la Filo a principi de la dècada dels vuitanta. D’allà en va sortir, el 1982, la idea de crear la que encara és la Penya Barcelonista de l’Alt Empordà. «Érem una colla que anàvem a esmorzar a Ca la Filo i tots érem culers i un dia vam comentar que no podia ser que no hi hagués cap penya del Barça aquí a Figueres, el següent dia ja vam decidir que crearíem la penya», recorda Quim Torrent sobre aquells esmorzars de fa quatre dècades amb gent com Kiku Marcè, Curós, Sala, Viñas, Merlot. Pocs anys abans, a la Jonquera i a l’Escala, s’havien creat dues altres penyes barcelonistes, però Torrent i companyia tenien clar que la seva havia de portar el nom de l’Alt Empordà. «Allà ens trobàvem gent de diferents pobles, un de Lladó, un de Maçanet, jo que soc de Sant Climent, un de Figueres... S’havia de dir Penya Blaugrana de l’Alt Empordà». La festa de la inauguració de la penya no seria fins dos anys més tard amb Francesc Marcè de president i Quim Torrent, que encara continua en el mateix càrrec, com a un dels vicepresidents. Aquest diumenge, 2 d’octubre, la Penya Blaugrana de l’Alt Empordà celebrarà les seves quatre dècades de barcelonisme amb un dinar al restaurant Can Pau de Cantallops.

«Com a penya hem fet molts desplaçaments, a finals i a grans partits europeus, però un servei que tenim sempre, des del primer dia, sense fallar mai, és que posem un autocar per anar als partits del Camp Nou», explica l’actual president, Marià Padrosa, que destaca que, tot i que l’afluència ha anat variant segons el moment de l’equip i els horaris dels partits, la Penya Blau Grana de l’Alt Empordà mai ha deixat d’organitzar l’autocar per anar a Barcelona. «Hi hagi més o gent o menys, el que es perd un dia es compensa un altre», sosté Padrosa mentre que Torrent, que quaranta anys després continua sent el vicepresident, rebusca en la memòria per recordar «un parell de partits, on érem molt pocs, potser quatre o cinc, i llavors vam llogar una furgoneta de vuit places; però mai s’ha deixat de fer.» Avui en dia, la Penya Blaugrana de l’Alt Empordà té al voltant d’uns 300 socis, que paguen una quota de 17 euros l’any, i «llavors gent que no és sòcia, però que en dies puntuals ens truquen i, si hi ha lloc, també venen». La seu de la penya continua sent al Cafè Astòria de Figueres, però Padrosa i Torrent reconeixen que els hàbits al voltant del futbol han canviat massa perquè hi hagi ambient futboler al local. «La televisió ha canviat molt els hàbits, la gent es queda a veure els partits de casa i, amb la pandèmia, encara això s’ha accentuat més», sostenen els dos veterans barcelonista altempordanesos que, tot i això, puntualitza Padrosa, veuen com les bones sensacions que està deixant l’equip ara entrenat per Xavi Hernández està fent recuperar l’ambient. No a la seu de la penya, però sí a l’autocar que organitzen i al mateix Camp Nou. «Amb la pandèmia hem passat un parell d’anys complicats, però ara la gent torna a estar il·lusionada; i això es nota». Tant que, segurament, el proper 9 d’octubre molts barcelonistes acudiran a la cita amb un autocar que «surt de Roses, es para a l’antic restaurant Sancho Panza de Pont de Molins, a l’Ambulatori, davant de Mobles La Fàbrica i a la Fiat de la Nacional II per recollir tothom i anar cap al Camp Nou» per veure el Barça-Celta.