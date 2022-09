Com cada setembre, l’escola Ballem Junts de Vilafant ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida d’un curs. Ara bé, el d’enguany guarda sorpreses. «Serà ben especial i estarà ple d’emocions», afirma el director de l’escola, Josep Corominas. I és que aquest any Ballem Junts celebra el seu desè aniversari. És per aquest motiu que, per commemorar l’efemèride, s’ha programat una vetllada oberta a tothom. «Esteu totes i tots convidats», anota Josep Corominas. La festa se celebrarà el pròxim 15 de setembre, a partir de dos quarts de nou del vespre, a la seu de l’escola, i en ella no hi faltarà un ball amb el duet Blue Moon, animacions, exhibicions, classes de ball, i un bon aperitiu.

D’aquesta forma es donarà el tret de sortida d’un curs que, com sempre, ha programat classes de salsa i bachata, balls en línia, balls de saló, balls per nuvis i classes particulars amb la matrícula gratuïta. I és que, en un ambient familiar, Ballem Junts ofereix classes de nombroses especialitats, cada tarda i vespres dels dies laborables i els caps de setmana. A més, cal destacar que l’escola està situada en un modern local del carrer Caterina Albert de Vilafant, ben a prop de la carretera N-260 que travessa la població i a molt pocs minuts de Figueres, la qual cosa la fa idònia per gaudir del ball. Ballem Junts Adreça: carrer Caterina Albert 11-13. Vilafant

carrer Caterina Albert 11-13. Vilafant Telèfon: 696 522 558

696 522 558 Web: www.ballemjunts.com