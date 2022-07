L’SkatePark de Figueres va acollir la segona parada de l'EsportCat Extreme, el primer circuit català d'esports urbans en col·laboració amb la Secretaria de l’Esport i l’Activitat Física. Cinc parades on els tres primers classificats del circuit obtindran un passi directe per disputar l’Extreme Barcelona del 16 al 18 de setembre.

La presència de riders locals ha augmentat la competitivitat en aquesta segona parada del circuit, amb trucs d'alta qualitat i ben executats que ha posat les coses difícils als jutges. La joventut també ha sigut la protagonista d'aquesta parada a Figueres on Omar Yassine, en la modalitat d'Scooter, i Pau Sala, en la modalitat de BMX han demostrat que les noves generacions dels esports urbans trepitgen fort.

La modalitat de Scooter va obrir la tarda amb més d'una trentena de riders on, Izan Mendieta, Marc Hernández i Jonathan Garcia amb un echo nothing frontscoot whip perfectament planxat es van consagrar com els grans guanyadors de la tarda.

Els atletes de BMX Street, mostren tot el seu potencial a Figueres per aconseguir els 3 passis que els portin al StreetPark del Fòrum en la tornada de la competició ja que, la modalitat no se celebra a l'Extreme des del 2018. Ema Silva, es postula ja, com un dels candidats per assolir el passi després de la gran actuació en les dues parades de circuit.

Roman Lichinsky, en la modalitat d'skate també agafa distància sobre els seus competidors després de planxar un espectacular hardflip que va deixar al públic que s'hi va apropar bocabadat.

En aquesta segona parada, els atletes ja comencen a treure els seus millors trucs per postular-se com a guanyadors de la primera edició del EsportCat Extreme i, assolir així, una plaça per l’Extreme Barcelona.