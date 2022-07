La temporada 2021-2022 serà de ben segur recordada amb un gran somriure per tots els integrants de la família de FS Vilafant. El primer equip de l’entitat va aconseguir, el 4 de juliol passat , l’ascens a la Divisió d’Honor. El conjunt dirigit per Juan Diego va pujar a la màxima categoria del futbol sala català, després de quedar segon del grup 4 de Primera i l’any que ve competirà a Divisió d’Honor.

L’equip, que també va aconseguir el títol de Copa Girona, ha arrodonit una temporada molt exitosa, els integrants de la plantilla del primer equip del Fricafor FS Vilafant que han assolit aquest gran èxit han estat: Leandro Madureira, Eric Jacobs, Aleix Pinadell, Mohammed El Hamri, Ivan Michinina, Aymane Moustakim, Marc Tomàs, Daniel Lorenzo. El Fricafor Vilafant ha comptat al llarg de la temporada amb l’ajuda de diferents jugadors del segon equip i un bon nombre de juvenils per completar la plantilla.

El club va arribar a Vilafant ara fa sis anys després del pas del club per Figueres. Alain Jacobs n’és l’actual president, i l’Eric Jacobs el coordinador. «Vam començar com a jugadors, més endavant vam passar a les banquetes i més tard a la presidència, he estat tota la vida vinculat al Futbol Sala», ens explicava Alain Jacobs, que ha exercit totes les funcions possibles dins una entitat esportiva.

El club ha anat creixent a poc a poc des de la seva arribada a Vilafant. El primer any només comptaven amb un infantil, més tard va arribar l’equip sènior i actualment tenen un equip a cada línia formativa més dos equips sèniors. El coordinador Alain Jacobs ens detallava que la majoria de jugadors que arriben al club provenen del futbol. «Aquí no hi ha cultura de Futbol Sala, no hi ha hagut mai gaire costum i tradició per aquest esport, i ens trobem amb jugadors reconvertits que deixen la gespa i venen a la pista» declarava Alain Jacobs, que, a part de ser integrant de la plantilla del primer equip també, s’ocupa de la coordinació del club i del campus d’estiu.

L’arribada de Juan Diego

El tècnic del primer equip de la temporada 2021-2022 ha estat Juan Diego, tot un expert en Futbol Sala. Amb una llarga experiència com a jugador amb equips com el Vidreres, el Riudellots, el Blanesport, el Pineda i el Canet, ha estat una peça clau per l’assoliment dels objectius del club aquesta campanya.

El club, molt satisfet amb la feina del tècnic de Riudellots continuarà comptant amb ell per a la pròxima temporada la qual s’espera amb gran il·lusió. Juan Diego dirigirà el primer equip amb l’ajuda de Jose Cañero. A més a més, des del club es treballarà en consonància per estructurar la base formativa del club establint una metodologia comuna. «La idea és aplicar el mateix patró de joc en els diferents equips, entenent que això sempre ho marca el tipus de jugadors de cada plantilla i al final els entrenadors ens hem d’adaptar», declarava el tècnic del FS Vilafant. La idea que es contempla des del club és fomentar la base i crear un estil de joc adient per a cada categoria. «Els jugadors més joves han d’adquirir coneixements bàsics des de ben petits, tot i que el més important és que s’ho passin bé, a aquesta edat són esponges i han d’aprendre els principis bàsics del Futbol Sala, com el joc per parelles: la paret, la diagonal, el fet d’anar i tornar, les portes enrere...», explica l’entrenador. Coneixedor de l’esport que ha practicat tota la vida, veu que aquesta és una de les mancances dels equips gironins, la tècnica individual i col·lectiva, «quan veus jugar equips del Maresme i de Barcelona t’adones que aquests aspectes estan més ben treballats, a la província de Girona no hi ha tanta tradició i falta escola de Futbol Sala» declarava Juan Diego Murillo Gálvez.

De cara a barraca

Des de la coordinació del club, s’ha treballat amb celeritat per continuar creixent i continuar sumant èxits. JuanDi, com tothom coneix l’entrenador del primer equip, vol seguir les pautes que creu oportunes per a la formació dels equips més joves. Per crear una bona base al club, s’han establert unes línies de treball ben clares per als equips més joves. Per aquesta raó, el club vilafantenc ha fet una clara aposta per un grup d’entrenadors amb experiència en el seu esport i de cara a la temporada que ve els entrenadors del club seran: Rubén Albuixec, Izan Pérez, Lucas Romero, Leandro Madureira, Isma Jiménez, Pablo Medrano, José Antonio, Erik Peinado i Josep Canal. Als equips sèniors Robert García entrenarà el B, i Juan Diego i Jose Cañero dirigiran el primer equip.