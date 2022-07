L’ambient que es va viure durant la setena edició del Barretina Rural Fest va ser inoblidable. Ja fa set anys que des de la Unió Esportiva Siurana es va engegar aquest projecte ideat per un grup d’amics. Tots ells vinculats al club de futbol del poble –famós també pels mítics 1x1 de Twitter de cada jornada de 4a catalana–. El club de futbol, amb l’ajuda de l’Ajuntament del poble, ha anat organitzant any rere any aquesta cursa d’obstacles que ja ha esdevingut un referent de l’estiu empordanès.

Albert Sala, membre de l’organització, ens comentava que «l’objectiu que perseguim és el mateix que el de la primera edició, crear una cursa d’obstacles on la gent s’ho passi bé». És per això que els coordinadors de la prova resten importància als guanyadors de la cursa. El Barretina s’ha convertit en un esdeveniment lúdic i popular que cada any té més adeptes. Enguany va acollir 900 participants, xifra rècord des de la seva creació l’any 2015. «Nosaltres estem molt lluny de curses d’obstacles com l’Spartan Race o l’Almogàvers, enfocades cap al CrossFit. La nostra cursa és una carrera d’obstacles molt divertida, familiar i assequible per a tots els participants» ens explicava Albert Sala Velasco. Des de l’organització, destaquen aquesta característica de la prova. «És apta per a tota mena de corredors, el propòsit és passar-s’ho bé, córrer, saltar, embrutir-se... de fet molts dels nostres participants no solen competir en proves d’aquesta classe, molts d’ells és l’única prova que realitzen al llarg de l’any» ens detallava Sala. Uns voluntaris imprescindibles La primera edició del Barretina va ser l’any 2015 i cada any la prova ha anat augmentant el nombre de participants. L’any 2016 van ser 305 participants, el 2017 ja n’eren 500, i el 2019 van superar els 700 participants. Després de la suspensió de la prova l’any 2020 per culpa de la pandèmia, la festa es va reanimar l’estiu passat amb més de 650 participants i la passada edició va ser un èxit rotund amb 900 participants, que confirma la consolidació de l’esdeveniment. Tot aquest volum de gent requereix un equip humà molt ben coordinat i amb moltes ganes de treballar, des dels encarregats de dissenyar el circuit, els que s’encarreguen dels avituallaments, els del servei de bar, els que organitzen l’aparcament, tots ells són necessaris. «Els de l’organització continuem sent més o menys els mateixos de la primera edició, però el dia de la cursa som fins a 70 voluntaris del tot imprescindibles, aquest any ha sigut el millor en aquest sentit» declarava Albert Sala.