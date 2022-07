El proper divendres 8 de juliol se celebrarà la sortida de la XXIX edició de La Ruta dela Tramuntana. Quan falta un any per arribar al seu trentè aniversari, la regata viu una segona joventut amb els canvis introduïts l’any passat. Al recorregut costaner clàssic des del Club Nàutic El Balís fins al Club Nàutic de l’Escala, que representa un total de 54 milles nàutiques, s’hi va afegir una segona etapa per gaudir de la navegació al Mar d’Empúries.