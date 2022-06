En la tercera edició de l’Open Water Weekend, el Club Tintoreres de Llançà proposa un munt d’activitats 100% solidàries a preus molt econòmics. Aquesta edició se celebra els dies 11 i 12 de juny i té la finalitat de poder ajudar les persones addictes a les drogues i els seus familiars. Les activitats proposades són molt variades: es farà ioga, una travessia nedant de 2 km, una classe tècnica de natació, una swim-run de 6 km i una xerrada del cèlebre Pedro García Aguado, entre d’altres. Els diners que es recaptin amb aquestes activitats aniran destinats al Centre Tempus, un centre on tracten les addiccions de drogues.

No és la única trobada solidària que organitza el Club Tintoreres de Llançà. El club compta amb 98 socis que organitzen trobades tot l'any, principalment per anar a nedar, però també per a fer altres activitats. De les trobades solidàries que s'organitzen per a tot el públic, destaca també la duatló on «tots els diners van destinats a persones amb discapacitats» explica Marcos Rodríguez.

Marcos Rodríguez és el president del Club Tintoreres LLançà i diu que «cridem a tothom perquè vingui a participar. Els diners que es recaptin són íntegres pel problema tan gran que tenim i que no cessa de créixer: les addiccions» ja que l'any passat, el nombre de participants va ser menor a l'esperat per culpa de la Covid-19.

Una xerrada per prevenir

Una de les activitats en la que s’espera més gent, és la xerrada de Pedro García Aguado. El campió olímpic de waterpolo l'any 1996 a Atlanta farà una xerrada en la qual explicarà, en un primer lloc, la història de la seva vida i com el waterpolo li va ensenyar el que era l’èxit i el fracàs. També parlarà sobre la seva addicció i els models educatius que poden afavorir comportaments inadequats. L’ex-waterpolista que vol «donar informació, conscienciar i prevenir» explica que l’objectiu de la seva xerrada és «donar informació per a prevenir trastorns de comportament provocats per l’abús de drogues i el mal ús de les tecnologies».

A part de la xerrada que farà, Pedro García Aguado també aportarà el seu granet de sorra participant a la travessia de 2km nedant. L'any passat ja hi va participar però no va poder acabar-la i aquest any ha decidit que ho tornarà a intentar.

A més a més, l'escriptor portarà i ficarà a la venta el seu llibre «Cuaderno de rebeldes 2.0» que també va lligat amb el que suposa el problema de la drogodependència. En aquesta novel·la, Pedro García Aguado s'endinsa en la vida d'un grup de joves adolescents que juguen amb les drogues i que per tant, n'hauran de pagar les conseqüències, tant ells com els seus amics i familiars.