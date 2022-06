Alegria generalitza al Club Tennis Taula Tramuntana per l'ascens a Tercera Nacional aconseguit per l'equip masculí 'B'. Aquest divendres 3 de juny es va disputar la tornada de la final pel títol de categoria Preferent que garantia plaça per a tercera la temporada que ve.

La final va enfrontar casualment els dos equips del Tramuntana, fet assegurava l'ascens de categoria per a un dels dos. A l'anada, la victòria ja va ser per a l'equip 'B' amb un resultat de 4-3, i a la tornada, encara que el resultat va ser de 4-2, la victòria de l'equip 'B' es va tornar a repetir. Des del club, han felicitat l'equip guanyador, però també al subcampió.