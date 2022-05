La junta directiva del Futbol Club Barcelona, presidida per Joan Laporta, es reuneix aquest dimarts a la Jonquera. La trobada té com a amfitrió a l'empresari empordanès Antonio Escudero, vicepresident de l'àrea social de l'entitat. A l'ordre del dia hi ha la planificació de diversos moviments econòmics, entre ells la venda d'una part de Barça Licensing & Merchandising (BLM) i la convocatòria d'una assemblea general de socis per aquest mes de juny. L'any 2005, la Jonquera va acollir una reunió de la junta d'aleshores, també presidida per Joan Laporta, amb vinculacions familiars al municipi.