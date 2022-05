Sergi Barjuan és el nou entrenador del Barça. De forma interina, però serà ell qui entrarà aquesta tarda al vestidor de la ciutat esportiva de Sant Joan Despí per dirigir l’entrenament, després de la destitució de Ronald Koeman. A l’espera que el club tanqui el fitxatge de <strong>Xavi Hernández</strong>, el tècnic de l’Al-Sadd, Sergi és la figura elegida per la junta per asseure’s també dissabte a la banqueta del Camp Nou contra l’Alabès.

L’actual entrenador del Barça B ha sigut promogut, i de forma circumstancial, al primer equip. No aclareix el Barça en el seu comunicat oficial quant temps estarà en el càrrec. «L’interinatge a la banqueta del primer equip es tancarà quan el club tanqui la contractació d’un nou entrenador». I aquest entrenador és Xavi, que s’ha de desfer ara del vincle contractual amb l’Al-Sadd, amb qui va renovar l’estiu passat fins el 2023. Sergi no entrarà sol al vestidor de la ciutat esportiva. Anirà acompanyat per Laporta, que comunicarà així oficialment el canvi a la plantilla, al mateix temps que l’informarà dels plans del club, que passen, sobretot, per tancar al més aviat possible el fitxatge de Xavi per succeir Koeman. El president també compareixerà amb Sergi en la roda de premsa prèvia a l’enfrontament amb l’Alabès. El Barça s’ha inclinat finalment per Sergi malgrat que va valorar, i molt seriosament, la possibilitat que Albert Capellas, exseleccionador danès sub-21 i integrat a l’estructura del futbol formatiu del club, ocupés aquest càrrec. Tres hores abans d’iniciar-se la primera sessió sense Koeman, el club ha comunicat que l’elegit era Sergi.