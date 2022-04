El Club de Futbol Peralada es va quedar sense opcions d’intentar entrar al play-off d’ascens a Segona RFEF a l’anterior jornada després de perdre a casa en el duel comarcal amb la Unió Esportiva Figueres, i contra el CE Manresa va encadenar la tercera derrota seguida (1-0).

Els verd-i-blancs, que ja ho tenien tot fet, van marxar amb les mans buides del Bages, però van fer suar un rival que està lluitant colze a colze amb l’Olot pel títol de campió de Tercera RFEF.

Hèctor Simón, entrenador del Peralada, va optar per fer un canvia a la porteria: Aitor Mujica va entrar per Aroca, titular durant la temporada.

Després d’un parell d’avisos, el Manresa va anotar el que seria l’únic gol del partit al minut 24, obra de Biel. De nou, i com els ha succeït en bona part de la segona volta, els altempordanesos anaven per darrere al marcador, però tot i intentar-ho, van acabar sense premi. Mújica va salvar algun gol més pels locals mentre que als peraladencs es va costar molt generar perill a la porteria contrària.

Amb aquesta derrota, el Peralada segueix vuitè i té opcions d’acabar la lliga en una honorífica setena plaça. Aquest diumenge (17 h) rebrà la visita del Girona B, quart classificat que té l’accés garantit per jugar el play-off d’ascens a Segona RFEF.

Els de l’Olot, a l’espera

L’Olot descansa a l’última jornada i per proclamar-se campió i ascendir a Segona RFEF necessita que el Manresa perdi al camp de l’Hospitalet. Amb els garrotxins hi juguen altempordanesos com Sergi Arranz, Xavi Ferrón o David Bigas, i fins fa un mes el peraladenc i exentrenador del Peralada Albert Carbó era l’entrenador.