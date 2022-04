El Pagaia Club de Caiac Cap de Creus, amb seu social a Llançà, enguany està d’aniversari, celebra vint anys, i per commemorar-ho, el grup d’esportistes que en formen part es va proposar un repte: repetir la travessia de Barcelona fins a Llançà que ja es va fer ara fa deu anys. I dit i fet. Així va ser com el dissabte 9 d’abril, just en l’inici de les vacances de Setmana Santa, començava aquesta aventura que ha involucrat més de quaranta persones, ha recorregut 107 milles, i que havia programat vuit etapes.

La sortida va tenir lloc a la platja de la Mar Bella de Barcelona, i la primera etapa va finalitzar a Mataró. La primera jornada, però, no fou fàcil, ja que el temps no acompanyava: unes onades de grandària considerable i un vent imponent van fer que trenta-un caiaquistes naveguessin 18 milles en dures condicions. Temps divers Però al mal temps, bona cara, i el diumenge 10 d’abril la travessia continuava tot sortint de Mataró per arribar a Santa Susanna, i recorrent més d’onze milles. Durant la jornada, les inclemències meteorològiques també van jugar males passades als remers. El dilluns, encara amb un temps agressiu, la travessia continuava fins a Lloret de Mar. I malgrat tot, el dimarts, amb onades de dos metres, onze caiaquistes, amb cohesió de grup i tots els protocols de seguretat, van sortir a l’aigua direcció Palamós. El dimecres es van recórrer més de catorze milles tot arribant a l’Estartit. Dijous, condicionats per la meteorologia, es va escurçar la ruta un dia. Varen sortir de Portlligat, van dormir a cala Taballera, en ple cor del parc natural del Cap de Creus, abans del Port de la Selva, per acabar la seva singladura a Llançà.