La reunió que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) havia convocat a Madrid per a que els governs espanyol, català i aragonès signessin l'acord tècnic de la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 ha acabat. I ho ha fet amb l'absència de l'executiu de l'Aragó que, tal i com havia anunciat el seu president, Javier Lambán, s'havia despenjat de l'acord. En un breu comunicat, el COE explica que a la trobada s'ha "validat la proposta presentada, debatuda i acordada per la Comissió Tècnica", donant així per ratificat el projecte del que ara Aragó renega. Sense entrar en més detalls, el COE parla breument de l'absència dels aragonesos. "Esperem i confiem que el Govern d'Aragó s'hi sumi a aquesta proposta", diu.

En la mateixa línia, en declaracions a la sortida de la reunió el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha insistit que la proposta que s'ha validat havia estat "debatuda i acordada" després de sis reunions diferents. Ha remarcat que aquesta Comissió Tècnica està formada tres representants del govern espanyol, de l'executiu català, del govern aragonès i del COE Precisament per això ha retret a l'Aragó que "el moment del debat és a les reunions" i ha remarcat que quan hi ha una proposta debatuda i acordada "s'ha de mantenir els acords". "No donem la millor imatge si tenim reunions, fem un acord i després ens en desdiem", ha lamentat. De totes maneres, Blanco ha instat Lambán a retornar a l'acord. "Confiem, esperem i desitgem que l'Aragó validi la proposta", ha dit. El president del COE s'ha mostrat optimista i ha subratllat que els Jocs són "un projecte guanyador" que va "més enllà de l'àmbit esportiu" i ha dit que "ningú pot fer un pas enrere". Blanco ha confiat que es pugui resoldre la situació ràpidament perquè, tal i com ha recordat, al maig ja haurien de venir membres del COI a fer un seguiment sobre el terreny de la candidatura. Segons el comunicat del COE, a la reunió han assistit el Comitè Olímpic Espanyol, representat pel seu President, Alejandro Blanco; el govern d'Espanya, representat pel Secretari d'Estat per a l'Esport, José Manuel Franco; i el Govern de la Generalitat de Catalunya, representat per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.