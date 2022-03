El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va organitzar, del 7 al 10 de març, un famtrip per a l’operador Allibert Trekking, una agència especialitzada en senderisme i cicloturisme en el mercat francès. El primer contacte amb l’empresa es va fer al Salon du Randonneru a Lió, el març de 2019, però degut a la pandèmia no s’ha pogut concretar la visita fins ara.

Des del primer contacte amb aquesta empresa operadora el Consell Comarcal va treballar en una proposta de rutes, visites, documentació i tracks que s’adaptés a la demanda de l’empresa i que facilités l’elaboració del producte que Allibert Trekking, finalment oferirà als seus clients.

Així doncs, els representants de l’empresa van gaudir d’un famtrip que va començar a Cotlliure i va acabar, quatre dies després, a Figueres. Van poder fer de primera mà tot un seguit de rutes ciclabes que els van portar a Banyuls, Llançà, Cadaqués i Figueres. A cada lloc se’ls va oferir tot un seguit d’activitats complementàries que van posar en valor les fortaleses de la comarca, també com a destinació pels amants de la bicicleta i l’esport.

El consell comarcal va organitzar aquesta activitat amb la col·laboració de les àrees de turisme del Departament Pirineus Orientals, els ajuntaments de Figueres i Llançà i l’associació Empordà Turisme.

Formació

Aquestes accions i nous productes cicloturístics són fruit de les activitats de dinamització que el consell comarcal ha realitzat amb la resta de socis del projecte. Així doncs, el darrer trimestre del 2021 es va realitzar una formació destinada a allotjaments, restauració, agències de viatge receptives, oficines de turisme, tècnics i empreses de transport, perquè veiessin les noves demandes i tendències del cicloturisme.

El curs de quatre jornades es va fer per facilitar a les empreses la creació de nous productes cicloturístics i com arribar a nous públics, com s’ha fet amb el darrer famtrip. Van participar 25 persones provinents d’empreses privades de diferents tipologies.

Bicitranscat

El projecte Bicitranscat té com a objectiu unir les principals destinacions turístiques de Girona i els Pirineus Orientals a través d’un eix ciclable interconnectat a diferents maneres el transport públic, afavorint així la mobilitat sostenible i permetent una variant costanera a l’actual ruta Pirinnexus i que suposa una alternativa a les carreteres sovint saturades els mesos estivals. El Pla de treball del projecte preveu la realització de FamTrips per tal de donar a conèixer la ruta Bicitranscat a agències de turisme nacional i internacional, aquest mes de març s'ha organitzat el segon i se'n preveu realitzar un mes abans no finalitzi el projecte el maig del 2022.

El projecte ha estat cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través d'Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de POCTEFA és el de reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. L'ajuda se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres, a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.