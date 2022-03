El Nou Miramar ha recuperat plenament la normalitat. El Futbol Club l’Escala continua com una de les referències del futbol a l’Alt Empordà amb l’equip lluitant pel lideratge a Primera Catalana, un filial que competeix a Quarta Catalana per donar sortida als joves que acaben cicle formatiu i una base plenament consolidada durant més de deu anys de feina constant. L’entitat presidida per Josep Costa Bofill «Pipa», que es troba en el seu primer any de mandat, continua avançant a pas ferm després de deixar enrere la pandèmia per encarar un futur engrescador.

«Vam entrar una colla de gent a la junta directiva. La temporada del primer equip és molt bona fins ara, el segon equip ha lluitat per estar a dalt i la base treballa molt bé. Bona part de la junta està formada per membres anteriors i, de fet, ens ajuda molt aquesta experiència», explica el president del club sobre la gespa del camp annex de l’Escala. Una instal·lació que ha comptat amb una ampliació recent, i és que s’ha inaugurat un camp de futbol cinc per a caganius de gespa artificial per tal de descongestionar el volum d’equips que entrenen i competeixen a les instal·lacions. «No tenim grans necessitats, la veritat. Tenim unes molt bones instal·lacions municipals, amb un camp de gespa natural, un d’artificial i el de futbol cinc. La idea és millorar qualitativament tant com es pugui en aquest sentit», afegeix.

«El nostre objectiu és aportar la nostra experiència en el món del futbol i intentar millorar el que hi havia. S’estaven fent les coses ben fetes, i la nostra idea és continuar amb això i millorar fins a on es pugui», defineix Costa sobre el relleu que va agafar i les expectatives per al futur.

El futbol base com a baluard

Des de fa gairebé una dècada, el Nou Miramar s’ha convertit en un pol d’atracció per a jugadors de base de la comarca. Més enllà de la canalla del municipi, la bona feina de Salam El Harche al capdavant de la coordinació del club des de fa dotze anys ha posicionat el futbol base de l’Escala com una de les referències de la comarca.

«El futbol base de l’Escala és molt saludable. Estem en un molt bon moment. Últimament, venen nens de tota la comarca, no només de l’Escala. Gent del voltant, i lluny, venen amb nosaltres», explica Salam com a coordinador esportiu del club, que compta amb vint-i-dos equips de futbol i més de tres-centes llicències federatives en actiu. «Sembla que hem tornat a la normalitat després de tot el mal que ens va fer en el seu moment. Sembla que ho estem superant, ho estem deixant enrere», afegeix.

Fa uns mesos, des del club, es va impulsar una campanya per a poder potenciar el futbol femení al Nou Miramar. Després de setmanes d’entrenament, i amb la pandèmia com a teló de fons, la falta de jugadores va evitar la creació d’equips complets de nenes a l’Escala, però no la incorporació de jugadores als seus equips, ja que poden competir en format mixt fins a la categoria Infantil. «Es va intentar per fer algun equip complet, però faltaven nenes. De moment, fins a Infantil poden jugar amb els nens, i tenim moltes alevines que juguen en format mixt. Tot i això, sí, una de les assignatures pendents que tenim a l’Escala, per posar-ne alguna, és arribar a crear algun equip femení. Hi estem treballant i esperem que es pugui fer», explica el coordinador que, tot i rebre els cants de sirena d’altres entitats de la comarca més d’una vegada, ha aguantat a l’Escala per a fer créixer i consolidar un futbol base envejable al Nou Miramar. Un futbol base, però, que es vol continuar potenciant com a baluard del club i el municipi.