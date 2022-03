El Peralada ha perdut per la mínima aquest cap de setmana contra l’Hospitalet (1-0) per un gol en pròpia a la segona meitat que ha deixat amb les mans buides els homes d’Héctor Simón. Més enllà de la derrota, el Peralada continua sense conèixer la victòria lluny del Municipal en aquest 2022, i és que l’equip no suma tres punts d’un sol cop com a visitant des de la victòria en el derbi altempordanès a Vilatenim del 12 de desembre de 2021.

Tot i comptar amb les oportunitats més clares a la primera meitat, el marcador no s’ha mogut fins després del descans, quan un gol en pròpia porteria de Pol Gómez ha caigut com un gerro d’aigua freda (63’). L’Hospi s’ha fet fort amb el resultat a favor i s’ha acabat emportant tres punts per situar-se en la cinquena posició, just per davant del Peralada.