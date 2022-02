Comença la segona volta de competició al grup 30 de la Quarta Catalana, on la jornada ha deixat un canvi important al capdavant de la classificació. I és que l’Agullana ha assaltat el lideratge després de superar el Siurana (4-1), en paral·lel a l’empat de l’Esplais, que cedeix el lideratge, després de l’empat contra el Selvatans (1-1). Amb quaranta punts, els fronterers es col·loquen líders, amb un punt més que els castellonins, que en sumen trenta-nou, amb les mateixes jornades disputades.

En l’Agullana-Siurana, els fronterers han anat per davant en el marcador en tot moment. González ha obert la llauna a la primera meitat (28’) i, ja en la represa, ha aconseguit el seu doblet per ampliar la distància en el marcador (51’). Torres ha posat el 3-0 (70’) i Chajanavis el quart (77’). Ja en el temps de descompte, Damià Satué ha marcat el 4-1 final, un marcador que serveix als agullanencs per acabar líders en solitari aquesta jornada.

Tanmateix, el Base Roses B continua intractable en aquest moment de la temporada, després de sumar la quarta victòria consecutiva, golejant el Sant Llorenç de la Muga (6-1). Qui també ha celebrat el triomf aquest cap de setmana és el Sant Miquel de Fluvià davant l’Espolla (1-4), per deixar enrere la derrota del cap de setmana passat contra el filial rosinc.

El duel entre el Mont-ras B i el Vilafant, i l’AE Roses B - l’Escala B, han estat els dos capítols d’ajornament d’aquest cap de setmana, on el Llers s’ha emportat el triomf davant l’Armentera (4-1) i el Fortià ha frustrat les intencions del Sant Pere Pescador B (1-4).

Mantenir l’estat de gràcia

Aquest cap de setmana, l’Agullana visita el Sant Miquel de Fluvià, mentre que l’Esplais rep el Sant Pere Pescador B.

El filial del Base Roses buscarà mantenir el seu estat de gràcia al camp del Lladó, mentre que el Selvatans espera poder aconseguir el triomf en la seva visita al filial de l’Escala aquest pròxim dissabte.