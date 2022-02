El Bosc de Tosca ha frustrat les intencions de l’Empuriabrava-Castelló aquest cap de setmana. I és que un solitari gol de Pol Serra (0-1) ha deixat fora de combat als altempordanesos en un duel directe per ocupar la tercera posició i seguir a poc marge del Porqueres, que ocupa la segona plaça. La moneda ha sortit a favor dels garrotxins, l’equip més complet de la categoria, que ha anat de menys a més aquest curs, acabant de frenar un Empuriabrava-Castelló que suma la segona derrota en tres jornades, ambdues amb rivals directes. Amb trenta-cinc punts, els castellonins ocupen la quarta posició, cinc punts per sota el mateix Bosc de Tosca, igual que el Porqueres, i a onze del lideratge que manté amb mà ferma el Can Gibert. Aquest cap de setmana, els castellonins visiten el Llançà per intentar revertir la situació, diumenge (16.30h).

Tanmateix, la Marca de l’Ham ha empatat aquest cap de setmana contra el Comacros (0-0), aguantant en la sisena posició amb vint-i-cinc punts, abans de visitar el Bosc de Tosca aquest dissabte (16h), que no perd des del 2 d’octubre del 2021. Per últim, el derbi altempordanès que havien de protagonitzar l’AE Roses i el Llançà aquest cap de setmana s’ha programat per aquest dimecres (21 h), al Mas Oliva, en un nou enfrontament entre veïns de la comarca.