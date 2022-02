Peralada ha agraït les més de 500 persones que aquest matí han participat en la cursa solidària Run4Cancer.

Aquest diumenge 6 de febrer, el municipi ha estat una de les seus de la cursa que té com a objectiu recaptar fons per a la investigació del càncer. L'Ajuntament també ha donat les gràcies a Oncolliga Peralada - Vilanova per l'organització.

Els dos recorreguts de la cursa, tant el de 5 km com el de 10 km, han sortit puntualment a les deu del matí des de davant del cafè del centre.

La jornada s'ha celebrat dos dies després de la commemoració del Dia Mundial Contra el Càncer.