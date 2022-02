La jornada de Quarta Catalana en clau altempordanesa ha deixat la derrota de l’Esplais davant l’AE Roses (3-2) com a resultat destacat del cap de setmana. I és que els castellonins sumen la segona derrota del curs i la segona jornada consecutiva sense guanyar, eixugant la diferència de punts que tenien al capdavant de la classificació. De fet, el Mont-ras B, després de superar l’Escala B (1-2), empata amb el conjunt altempordanès amb trenta-vuit punts al capdavant de la taula.

Niabaly ha donat l’avantatge inicial als visitants (9’), però el filial ha respost ràpidament per empatar amb el gol de Ferran López (18’). En la represa, de nou, Niabaly ha posat els castellonins per davant en el marcador (49’), però la reacció rosinca s’ha donat en el tram final del partit quan Nelson Hinojosa ha empatat des del punt de penal (77’) i Mouhamed Gueye ha marcat el gol de la victòria en el temps de descompte, en un final agònic per als dos equips.

Qui ha aprofitat la punxada de l’Esplais aquesta setmana és l’Agullana, que deixa enrere el pitjor partit del curs del cap de setmana anterior contra el Mont-ras, golejant el Vilafant (6-1). Amb aquesta victòria, els fronterers mantenen la tercera posició amb trenta-set punts, un per sota els dos equips líders, i amb tota una segona volta per disputar.

El Selvatans, imparable

Tot darrere l’Agullana, el Selvatans continua al seu ritme aproximant-se perillosament al capdavant de la taula. I és que els costaners sumen set victòries consecutives, onze en dotze jornades, després de superar el Fortià aquest cap de setmana (3-1). Romà Brusés (28’), Lluís Ortiz (33’) i Sergi Pagés (87’) han donat la victòria a l’equip, que ja suma trenta-cinc punts, només tres per sota el lideratge, abans de rebre la visita de l’Esplais aquest diumenge (16 h).

Per la seva banda, el Lladó s’ha retrobat amb la victòria aquest cap de setmana contra el Llers (2-3), amb un doblet de Gerard (18’) i (30’), i un gol d’Òscar Font (83’), guanyant per primera vegada des del 13 de novembre del 2021 i sumar la primera de l’any.