La Mitja Marató de Figueres ha tornat amb més força que mai. Gairebé vuit-cents esportistes ha competit en les dues proves de 21km i 10km de la cita altempordanesa per deixar enrere els moments més complicats de la pandèmia i tornar a fer vibrar la ciutat de Figueres i l'Alt Empordà amb l'esport. Miquel Corbera ha estat el guanyador de la prova magna, amb un temps d'1:05:36, un nou record per a la Mitja, prenent-li el mèrit a Nan Oliveras, que ha acabat en la segona plaça (1:06:43), seguit per Ramon Linares (1:10:30). Sílvia Segura ha estat la més ràpida de la mitja marató amb un temps de (1:23:11), seguida per Elisabet Martín (1:26:01) i Marta Luque (1:43:25).

Respecte a la prova de 10km, Arnau Turon ha estat el més ràpid amb un temps de 32:03, seguit per Jean-Baptiste Michou (32:27) i Miki Solé (32:34). La més ràpida en aquesta prova ha estat Mireia Esteve (40:30), seguida per Luisa Arrabito (41:46) i Rosa Matamala (42:50). «Hem plantejat aquesta edició com un any de retorn, un any d'impàs després de la pandèmia i la postpandèmia, la gent ha respost. La cinquena edició s'ha pogut celebrar amb més èxit del que podíem esperar. Era tornar al carrer, posar els arcs de sortida i arribada i, sobretot, tornar a fer vibrar la ciutat de Figueres amb l'esport», explica Francesc Pous, director de la cursa, que ha assegurat que «l'espectacle en cursa ha estat impressionant. El nivell ha estat molt alt amb en Nan Oliveras dominant i, després, amb un jove Miquel Corbera que l'ha superat». A les 10.30h, des de la Torre Galatea de Figueres, s'ha donat el tret de sortida a la cita altempordanesa, que ha seguit en direcció la rambla, el rally sud, Vilabertran, Peralada, Cabanes i, novament, a la capital altempordanesa fins a la Plaça Catalunya. En comptagotes, les corredores i els corredors de la prova de 10km han arribat abans per deixar pas als primers de la mitja marató de 21km. En un ambient festiu al cor de la ciutat, els participants han creuat l'arc de meta de la cinquena edició de la prova, la que representa el seu renaixement en aquest 2021 després del parèntesi obligat a causa de la pandèmia. Un renaixement que ha superat les expectatives i que inicia el compte enrere per a la sisena edició del 2022. Classificacions per categories 10KM - GENERAL FEM. 1.- Mireia Esteve Costa (0:40:30) 2.- Luisa Arrabito (0:41:46) 3.- Rosa Matamala Vidal (0:42:50) 10KM GENERAL MASC. 1.- Arnau Turon (0:32:03) 2.- Jean-Baptiste Michou (0:32:27) 3.- Miki Solé Pérez (0:32:34) MITJA - GENERAL FEM. 1.- Sílvia Segura Parra (1:23:11) 2.- Elisabet Martín Almansa (1:26:01) 3.- Marta Luque Angulo (1:27:38) MITJA - VETERANES FEM (40-49) 1.- Sílvia Segura Parra (1:23:11) 2.- Marta Luque Angulo (1:27:38) 3.- M. Àngels Carreras (1:43:25) MITJA - VETERANES FEM (+50) 1.- Marta Baldrich (1:34:29) 2.- Beatrice Brisa (1:43:43) MITJA - GENERAL MASC. 1.- Miquel Corbera Rubio (1:05:36) 2.- Nan Oliveras Font (1:06:43) 3.- Ramon Linares Parareda (1:10:30) MITJA - VETERANS MASC (40-49) 1.- Miquel Cruz (1:17:28) 2.- Artur Roig Rodero (1:13:02) 3.- Nacho Goñi Ramos (1:14:51) MITJA VETERANS MASC (+50) 1.- Aziz Chibani Guaouat (1:17:28) 2.- Jean-Paul Bleses (1:20:10) 3.- Jordi Monserrate Pararols (1:25:27)