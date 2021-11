El nou entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha assegurat en la seva primera reacció després de confirmar-se el seu retorn al club blaugrana, que qualifica de "casa", que afronta el repte amb "molta il·lusió" malgrat reconèixer que arriba en un moment complicat per a l'equip i per al club.

"Sé que arribo en un moment difícil, però afronto aquest repte amb molta il·lusió. Treballaré i lluitaré com un més perquè junts aconseguim el lloc que mereixem", ha comentat Xavi en un escrit a les xarxes socials.

Una publicació que ha començat de la següent manera: "Estimats culers, TORNO A CASA. Torno al lloc que m'ha vist créixer, torno al club de la meva vida".

"No puc descriure amb paraules l'emoció que sento per tornar a defensar aquest escut que porto gravat al cor, tornar a sentir com vibra el Camp Nou des de dins, i tornar a escoltar els crits d'ànim d'aquesta gran afició", s'ha sincerat.

Xavi, que va ser capità del millor Barça de la història, i que és el segon jugador amb més partits disputats per darrere de Leo Messi, s'ha acomiadat donant les gràcies al club i a l'afició. "Gràcies per tornar a confiar en mi i a tots els aficionats que van creure que havia d'assumir aquest paper tan important. LA HISTÒRIA CONTINUA...", ha conclòs el de Terrassa.