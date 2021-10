El moment de dolç del Peralada a Tercera RFEF continua més viu que mai. Els xampanyers estan signant un inici de lliga gairebé perfecte, sobretot, després de la victòria d’aquest cap de setmana contra l’Hospitalet (2-0). De fet, els homes d’Hèctor Simón han assaltat el lideratge aprofitant l’ensopegada del Girona B per situar-se al capdavant de la classificació amb una jornada menys. Amb disset punts, el Peralada es troba a dalt de tot de la taula, havent descansat la jornada anterior, amb uns números que pocs imaginaven abans de començar el calendari.

Cinc victòries, dos empats i cap derrota és el balanç competitiu dels altempordanesos, l’únic equip que encara no coneix la derrota a la categoria. Amb catorze gols a favor és, juntament amb l’Olot, el màxim realitzador de la lliga i amb només dos gols en contra, l’equip que menys ha encaixat en set jornades disputades. «La valoració és molt positiva, estem molt contents. Estem posant molt esforç, hi ha moltes coses bones que hem anat fent, però hem crescut des de la defensa. L’equip és sòlid i solidari en defensa, els jugadors s’han anat adaptant a mi i jo a ells», explica el tècnic Hèctor Simón sobre els primers compassos de la competició. I és que, tot i l’arrancada efervescent de l’equip, el llançanenc considera que encara hi ha marge de millora. «Tot i guanyar molts partits, hem intentat anar millorant. Anem setmana a setmana, però crec que tenim marge de millora amb pilota i en l’aspecte mental», afegeix.

Una de les claus torna a ser la solidesa defensiva, liderada per David Aroca sota pals. El Peralada s’ha convertit en un dels equips més rocosos de la categoria els últims anys i, enguany, només ha encaixat dos gols en set partits. «Tenim una plantilla molt nova, però s’ha adaptat i tothom està responent molt bé», explica David Aroca, amb només una diana encaixada, ja que Mújica suma l’altra, que reparteix el mèrit amb els seus companys. «L’staff tècnic treballa molt bé l’apartat defensiu. Sempre tinc l’aspiració de lluitar per ser el porter menys golejat de la lliga», afegeix.

Artilleria de primera

Tot i créixer des de la defensa, el Peralada sap marcar gols. Així ho estan demostrant jornada rere jornada, on Marc Medina se situa com a màxim realitzador de l’equip amb cinc dianes –comptant el gol de Granollers–, seguit de Josu Currais (3) i Adrià Casanova (3). Aquest últim va ser el responsable de fulminar l’Hospitalet aquesta jornada amb un doblet a la primera meitat per situar el Peralada com a nou líder de la categoria. «Estem complint tots els davanters, estem marcant. Tenim molta competència i això ens fa millorar», explica sobre un equip que ha trobat la tecla per no només no encaixar, sinó també marcar i guanyar.

Casanova fulmina l’Hospitalet (2-0)

Jornada rodona. Aquesta és la millor definició pel cap de setmana del Peralada a Tercera RFEF, ja que els homes d’Hèctor Simón es van imposar davant l’Hospitalet (2-0) dissabte a la tarda, situant-se al capdavant de la taula amb una jornada menys respecte al Girona B, que va caure davant la Unió Esportiva Figueres l’endemà (0-1). Així, el Peralada suma disset punts al capdavant de la taula, un més que el Girona B, gràcies als dos gols d’Adrià Casanova (5’) i (27’) que van servir per materialitzar el triomf dels altempordanesos.

La primera meitat va ser un cop de puny sobre la taula dels xampanyers, on Casanova va endreçar la bola ràpidament per posar el primer de la tarda al municipal i començar a encarrilar el triomf. Una victòria que acabaria de definir amb el segon gol poc abans de la mitja hora de joc.

En la represa, el Peralada, amb una marxa més respecte a l’Hospitalet, podria haver matat el partit, però no va acabar d’estar encertat davant la porteria. Qui sí que es va lluir va ser David Aroca amb una estirada espectacular per salvar el primer dels visitants (54’). La mala notícia va ser la lesió de Marc Medina, que va entrar a la segona part, però va haver de sortir coix en el tram final, on el Peralada, tot i jugar amb deu, va saber aguantar a la perfecció.

«Tenia moltes ganes de veure l’equip gaudir a casa, i més contra la millor plantilla de la categoria. L’equip ha sabut gestionar tots els moments que hem tingut. Penso que la victòria ens dona il·lusió i ambició per seguir endavant, però insisteixo molt en l’aspecte mental, que s’ha de relativitzar. Vull que seguim amb els peus a terra», va explicar el tècnic llançanenc Hèctor Simón en la roda de premsa posterior al duel contra l’Hospitalet de dissabte, on l’equip va assaltar el lideratge.