El partit de la jornada en clau altempordanesa es va jugar a Roses, on el conjunt de Ramon Pérez va caure davant l’Empuriabrava-Castelló (2-3), en un duel intens i disputat al Municipal Mas Oliva. De fet, Chaatouf va obrir la llauna a favor dels rosincs (19’), Jawo va empatar (31’) i Araya va tornar a posar per davant en el marcador l’AE Roses poc abans del descans (40’).

En la represa, Sergi Llach va empatar el duel a favor dels homes de Txema Ortega (46’) i el partit quedaria obert fins a la recta final. Un penal que transformaria Pol Compte (78’) seria el responsable de la victòria de l’Empuriabrava-Castelló en el derbi altempordanès d’aquesta jornada. Tres punts que fan mirar cap amunt els castellonins, que ja sumen onze punts, cinc menys que el líder.

Precisament, el Can Gibert va ser el botxí d’aquesta jornada pel Llançà (2-0), sumant la segona derrota consecutiva, la quarta d’aquesta temporada, sense haver pogut guanyar encara, més enllà de la primera jornada.

Per la seva banda, la Marca de l’Ham va guanyar aquest cap de setmana en el seu duel contra el Besalú (2-0), un partit que es va decidir a la segona meitat amb els gols de Nico Ortega (55’) i Álex Capel (89’), per deixar enrere l’ensopegada d’Amer. Així, els figuerencs ja són quarts amb deu punts, sis per sota el lideratge.