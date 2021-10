Els derbis sempre són partits especials, intensos i que s’acostumen a decidir en els detalls. Més encara quants molts jugadors visitants tenen alguna mena de passat amb el conjunt de casa. El Girona B-Figueres d’ahir al migdia no va ser cap excepció i un solitari gol de Sanneh va decantar la balança al minut 68. Fins i tot, l’enfrontament va tenir trams amb l’ambient un pèl calent.

La contundència a les àrees va marcar el desenllaç del partit. Mentre que el Figueres va aprofitar l’únic xut a porteria que va tenir per endur-se els tres punts, el Girona B va ser ineficient i no va marcar cap de les tres clares ocasions de gol. Primer, Castroviejo va rematar al travesser una excel·lent centrada rasa de Palacios dins l’àrea. Pau Victor tampoc va poder aprofitar el rebot (12’). Quan no van ser els pals, el filial va topar amb un incommensurable Jaime. El porter del Figueres va aturar a Pau Victor i Gabri dos un contra uns claus, un a cada part, perquè l’equip de Moisés Hurtado s’emportés els tres punts.

El Girona B va perdonar i el Figueres va aprofitar una relliscada amb infortuni de Monju per superar Morilla. Sanneh va ajustar un xut creuat i ras per batre el porter local i marcar d’aquesta manera l’únic gol del partit. Amb l’avantatge visitant al marcador, un Girona B nerviós es va llançar a l’atac, però la defensa figuerenca no va mostrar cap mena de fissura. Menció especial pels dos centrals, Gamell i Carlos, que van estar impecables. Les presses també van portar l’enduriment del partit i Bastidas va ser expulsat a tres minuts del final. El Figueres va aguantar el resultat i va ser el primer equip a guanyar a Riudarenes aquest any.