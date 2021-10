Arribar a la línia de meta. Aquest és el nou objectiu de la Mitja de Figueres després del parèntesi obligat. Potser no amb el ritme de Serjogins, El Ghazouany o Bouychamane, el podi de la quarta edició de 2019, però sí, almenys, encarant els últims metres d’una recta final que s’ha fet eterna amb el cap ben alt. Perquè arriba a la seva cinquena edició aquest pròxim 5 de desembre amb la intenció de tornar a dignificar l’esport figuerenc amb una cita d’alçada.

«Hem decidit fer una Mitja en format reduït sense renunciar a la qualitat de la cursa atlètica», explica Francesc Pous, director de la cursa, ja que una bona part de les propostes associades a l’esdeveniment han caigut del programa. Per exemple, la Menuda, la cursa per a nens i nenes, no se celebra enguany, ja que són un col·lectiu encara sense vacunar majoritàriament. S’ha respectat el mateix criteri per a la resta de propostes que impliquin aglomeracions, com la Fira del Corredor o el quilòmetre llençat. I és que es tracta, segons l’organització, d’un «any de transició, però tocava fer tots els esforços possibles per a posar la Mitja al carrer de nou».

La prova comptarà amb la mitja marató de vint-i-un quilòmetres i la prova dels deu quilòmetres, en els recorreguts habituals ja homologats per la federació, amb un màxim de quatre-cents dorsals per a cada prova. És a dir, lluny dels mil cinc-cents corredors que s’aglutinaven a l’ombra de la Torre Galatea per sentir el tret de sortida.

Amb ganes d’arribar

«L’any passat no es va poder fer amb la situació i el confinament municipal. Ens hem decidit perquè creiem que s’ha de fer, la gent està farta, necessita fer coses i recuperar el que tenia abans», explica Lluís Rodríguez, president de l’Associació Mitja Marató de Figueres des de l’any passat. Tal són les ganes de fer-la que, en els primers tres-cents metres del recorregut, les corredores i corredors portaran la mascareta posada. La mateixa escena es repetirà en les últimes passes encarant la línia de meta. Una imatge de peculiaritat que pot resultar estranya, però necessària davant el compromís dels organitzadors per a celebrar la cinquena edició de la prova figuerenca.

Com ja és tradicional, part dels beneficis de la cita aniran destinats a finalitats benèfiques o per ajudar la societat. Enguany, de forma redimensionada, es voldrà ajudar al sector de la salut per la seva lluita contra la pandèmia. «La intenció és fer una donació a alguna entitat relacionada amb la sanitat de Figueres o la comarca», puntualitza Rodríguez, encara que està per decidir, ja que l’efervescència de la situació i la decisió de tirar endavant la proposta fan que els esforços estiguin centrats en el període d’inscripcions, que comença el 15 d’octubre. Ara mateix, «aquesta és la cursa de fons».

En poc més d’un mes i mig, Figueres tindrà l’oportunitat de recuperar una de les cites esportives fixes en el calendari dels últims anys, els anteriors a la pandèmia, l’únic condicionant que va aconseguir frenar momentàniament la Mitja de Figueres. Una travessa pel desert que ja encara la seva recta final, els últims metres per arribar i creuar la línia de meta. Tornar.